به گزارش خبرگزاری مهر، کانال تلگرامی رادیو زمانه، خبری را به نقل از عبدالحسین خسروپناه منتشر کرده است که وی ضمن تکذیب گزارش مزبور از تمامی رسانه ها خواست با سرلوحه قرار دادن سه اصل آزادی، اخلاق و منطق مداقه ای بیشتر در نحوه بازتاب محتوای اخبار نمایند. وی گفت: «با اینکه توصیه کردم گزارش قبل از انتشار بدست بنده برسد ولی با رفتاری غیر اخلاقی نسبت های دروغ به بنده دادند.»

گزارش منتشر شده دارای سوء برداشت و اشتباهاتی است که برخی از آنها به شرح ذیل ذکر خواهد شد.

نویسنده این گزارش(که مشخص نیست) به اشتباه خسروپناه را عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی دانسته که این نکته صحت ندارد.

خسروپناه در نشست ‌نکاتی را طرح نموده که به هیچ وجه خطی، حزبی و جریانی وابسته به جناح سیاسی خاصی نیست و به آسیب شناسی کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی می پردازد.

گزارش گزینشی و دارای نسبتهای دروغ است. خسروپناه در این نشست به ارائه گزارشی از عملکرد پانزده ساله هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره پرداخته و از موانع اجرایی و گفتمانی و معرفتی و نظریه پردازی بحث کرده است.

او همچنین به آسیب شناسی نظریه پردازی در سه دهه گذشته پرداخته و راه حل های خود را پیرامون این موضوع ارائه داده است. موانع معرفتی، ساختاری و مدیرتی حاکم بر نظام دانشگاهی از جمله موانع عدم توسعه و بسط فرهنگ نظریه پردازی است.

به زودی متن کامل این سخنرانی منتشر خواهد شد. بدین وسیله از تمامی رسانه ها تقاضا می شود که اصل اخلاق و آزادی را در انعکاس اخبار مورد توجه قرار دهند.

