هوشنگ نصیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دیدار این هفته گسترش فولاد با تراکتورسازی تبریز گفت: ما با 14 تیم لیگ برتر رقیب هستیم ولی با تراکتورسازی رفیقیم. هر دو تیم متعلق به تبریز و آذری هاست و برد و باخت در آن مهم نیست چرا که این نتیجه در تبریز می ماند.

مدیرعامل باشگاه گسترش تاکید کرد: دیدار با تراکتورسازی تنها مسابقه ای است که استرس نتیجه را نداریم و تماشاگران هر دو تیم را تشویق خواهند کرد.

نصیرزاده در خصوص تساوی های اخیر گسترش و فاصله گرفتن تیم از شرایط آرمانی یادآور شد: ما در این مدت بیشتر با تیم های پایین جدول بازی داشتیم؛ تیم هایی که برای بقا در لیگ انتحاری بازی می کردند. برای همین کار مقابل آنها خیلی سخت بود چرا که این تیم ها فقط به دنبال سه امتیاز بودند. قاعدتا انگیزه تیم هایی که در بالای جدول برای قهرمانی می جنگند و تیم هایی که در انتهای جدول برای سقوط نکردن می جنگند، بیشتر است.

وی با بیان اینکه هدف گسترش کسب سهمیه آسیایی است، تاکید کرد: در این مدت چند بازیکن کلیدی ما از جمله خالقی فر، بابایی، موسوی و یکی دو نفر دیگر که به عنوان ویترین تیم معرفی شده بودند، مصدوم شدند.

مدیرعامل باشگاه گسترش درباره رای کمیته تعیین وضعیت و محکومیت این باشگاه به پرداخت قرارداد محمد نصرتی، یادآور شد: مدارک کمیته تعیین وضعیت باید از طریق سیستم برای ما می آمد که تا الان حتی یک برگ هم به دست ما نرسیده است. بهرحال ما منکر حق نصرتی نمی شویم و به قراردادهایمان احترام می گذاریم. نصرتی متاسفانه گاهی مصاحبه های غیر متعارفی انجام می دهد که مخاطب خاص خودش را دارد.

نصیرزاده در پایان در پاسخ به این سئوال که آیا نسبت به رای صادرشده اعتراض خواهید کرد یا خیر؟ گفت: فعلا که حکمی به ست ما نرسیده است. البته حق بازیکن را باید داد. پول نصرتی هم می ماند برای سال آینده. ان شاءالله او سال بعد می تواند پولش را بگیرد.