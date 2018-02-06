به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، یازدهمین نمایشگاه کتاب استان ایلام از ۱۷ تا ۲۲ بهمن دایر است. در این نمایشگاه ۲۶۸ ناشر از سراسر کشور در یک سالن و ۱۸۳ غرفه ۵۷ هزار و ۷۶۷ عنوان کتاب را در معرض دید عموم قرار می‌دهند.

۱۰ ناشر از استان ایلام هم در این نمایشگاه حضور دارند و ۴ کتاب‌فروشی از شهر ایلام نیز در برگزاری نمایشگاه مشارکت دارند و تا ۱۵ روز پس از پایان نمایشگاه بن‌های توزیعی در این کتاب‌فروشی‌ها اعتبار دارد. ۳۰۰ میلیون تومان بن یارانه‌ای خرید کتاب با تخفیف ۲۰ درصد از طریق بانک شهر مستقر در نمایشگاه در بین بازدیدکنندگان توزیع می‌شود.

بخش فروش متمرکز با نمایش کتاب‌هایی از ۴۰ ناشر در این دوره از نمایشگاه پذیرای علاقه‌مندان به کتاب است.

نشست تخصصی «گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی»، کارگاه آموزش «پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی»، تقدیر از برگزیدگان جشنواره سوگواره اربعین و رسانه، نگاهی به ادبیات داستانی معاصر ایران با حضور قاسمعلی فراست، نشست اهمیت مطالعه از دیدگاه قرآن و احادیث، نشست جایگاه و نقش امربه معروف و نهی از منکر در جامعه، محفل شعر طنز با حضور سعید بیابانکی، شب شعر کردی، اجرای موسیقی محلی، نقد کتاب، نشست رسانه‌های دیجیتال و فضای مجازی، معرفی کتاب و نشست کتاب‌خوانی، مسابقه کتاب کودک، قصه‌گویی برای کودکان، جشن امضاء کتاب، نمایشگاه عکس انقلاب اسلامی، اجرای نمایش خیابانی، ویژه برنامه‌های دهه فجر و ایستگاه سرگرمی کودکان و نوجوانان از جمله برنامه‌هایی است که برای بخش جنبی نمایشگاه در نظر گرفته شده است.

یازدهمین دوره نمایشگاه کتاب ایلام از ۱۷ تا ۲۲ بهمن ماه از ساعت ۹ تا ۱۲ و ۱۵ تا ۲۰ در محل سوله اداره کل غله استان پذیرای علاقه‌مندان به کتاب و کتاب‌خوانی است.