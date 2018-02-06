وحدت و همدلی از ویژگی های بارز مساجد است

به گزارش خبرگزاری مهر، ارزانی با اشاره به فرارسیدن دهه مبارک فجر گفت: اکنون در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، انقلابی که توسط مردم و به رهبری امام خمینی(ره) صورت گرفت. مردم برای به ثمر رسیدن انقلاب با ناملایماتی‌ها و سختی‌های بسیاری روبرو شدند اما آنچه که مسلم است، این مردم با رهبری امام در گذشته و رهبری امام خامنه ای در این زمان همان مسیر و شعار را ادامه می دهند و این یک نکته بسیار مهم در انقلاب اسلامی ایران است زیرا بسیاری از انقلاب ها بعد از شکل گرفتن مسیرشان عوض شده است. امروزه مشکلات زیادی برای مردم به وجود آمده است اما همچنان شعار و دغدغه‌های مردم همان دغدغه‌ها و شعارهای دوران انقلاب است.

وی بیان کرد: بدون شک در نظام جمهوری اسلامی ایران یک اتفاق مبارک و بزرگ رخ داده است که کنگره آمریکا و رسانه‌های معاند مدام درباره ایران و نظام ایران صحبت می کنند. چرا بسیاری از کشور نسبت به ایران هم بزرگتر و هم پر جمعیت تر هستند اما حرفی از طرف امریکایی ها در مورد این کشورهای زده نمی‌شود، زیرا این موضوع بدلیل همان اتفاق خوشایند انقلاب می باشد که برای دشمنان ناخوشایند است.

دکتر ارزانی ادامه داد: کشورهای که در انقلابشان موفق بودند از جمهوری اسلامی ایران تقلید و الگو برداری کرده اند زیرا آنها شخصیتی به نام امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای را در کشورشان ندارند. کسی که حرفش حرف خداست و مردم را بخوبی و با علم و خرد رهبری می کند.

دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور وجود همدلی و وحدت را از بارزترین شاخصه‌های مسجد علی بن ابیطالب دانست و تصریح کرد: در این مسجد موارد بسیار خوبی وجود دارد که کمتر مسجدی در خود می بیند، انسجام، وحدت و همدلی که میام مردم این مسجد و امام جماعت وجود دارد بسیار حائز اهمیت است.

در این راستا حضرت امام خمینی(ره) می فرمودند؛ امام جماعت در مسجد جلودار است و همه باید پشت سر امام جماعت باشند و همانگونه که جامعه نیازمند رهبر است، در هر مسجد نیز رهبری بر عهده امام جماعت است.

این گزارش می افزاید؛ مسجد علی بن ابیطالب شب گذشته بعد از نماز مغرب و عشاء برنامه‌های فرهنگی طرح ۱۰ شب ۱۰ مسجد را به مناسبت دهه مبارک فجر اجرا نمود و در همین راستا نیز از جوانان و نوجوانان فعال در کانون فرهنگی هنری قطعه ای از بهشت تقدیر و تشکر کرد.

گفتنی است طرح ۱۰ شب ۱۰ مسجد به مناسبت فرارسیدن ایام مبارک ده فجر از سوی دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان تهران به ۱۰ کانون فعال در سطح استان تهران ابلاغ شده است.