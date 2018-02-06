رزمایش دریایی پاکستان و عربستان در دریای عرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «نوای وقت»، رزمایش مشترک نیروهای عملیات دریایی پاکستان و عربستان موسم به «افعال الساحل»، روز گذشته در دریای عرب نزدیک به بندر «کراچی» آغاز شد؛ این چهارمین رزمایش مشترک دریایی پاکستان و عربستان است.

سخنگوی نیروی دریایی ارتش پاکستان نیز ضمن بیانیه ای اعلام کرد که این رزمایش با هدف افزایش توانمندی های نیروهای ویژه دو کشور در راستای مبارزه با تروریسم در حال انجام است.

وی افزود که این رزمایش تا تاریخ ۱۹ فوریه (۲۷ بهمن) ادامه خواهد داشت و منجر به ارتقا بخشیدن قابلیت ها و توانایی های نیروهای دریایی دو کشور خواهد شد.

لازم به ذکر است که ۴ ماه گذشته نیز رزمایش مشترک بین نیروی زمینی پاکستان و عربستان موسوم به «الصمصام ۶» صورت گرفت. هدف از برگزاری این رزمایش آموزش نیروهای نظامی عربستان برای جنگ در شرایط مختلف اعلام شده بود.