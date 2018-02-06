  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۳۶

رزمایش دریایی پاکستان و عربستان در دریای عرب

رزمایش دریایی پاکستان و عربستان در دریای عرب

رزمایش پاکستان و عربستان روز گذشته در دریای عرب آغاز شد و تا ۱۶ فوریه (۲۷ بهمن) ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «نوای وقت»، رزمایش مشترک نیروهای عملیات دریایی پاکستان و عربستان موسم به «افعال الساحل»، روز گذشته در دریای عرب نزدیک به بندر «کراچی» آغاز شد؛ این چهارمین رزمایش مشترک دریایی پاکستان و عربستان است.

سخنگوی نیروی دریایی ارتش پاکستان نیز ضمن بیانیه ای اعلام کرد که این رزمایش با هدف افزایش توانمندی های نیروهای ویژه دو کشور در راستای مبارزه با تروریسم در حال انجام است.

وی افزود که این رزمایش تا تاریخ ۱۹ فوریه (۲۷ بهمن) ادامه خواهد داشت و منجر به ارتقا بخشیدن قابلیت ها و توانایی های نیروهای دریایی دو کشور خواهد شد.

لازم به ذکر است که  ۴ ماه گذشته نیز رزمایش مشترک بین نیروی زمینی پاکستان و عربستان موسوم به «الصمصام ۶» صورت گرفت. هدف از برگزاری این رزمایش آموزش نیروهای نظامی عربستان برای جنگ در شرایط مختلف اعلام شده بود.

کد مطلب 4221274

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها