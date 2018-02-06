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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۰۶

فوتسال جام ملت‌های آسیا - چین تایپه؛

تایلند حریف تیم ملی فوتسال ایران در مرحله بعد شد

تایلند حریف تیم ملی فوتسال ایران در مرحله بعد شد

تیم ملی فوتسال تایلند حریف تیم ملی ایران در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مرحله گروهی مسابقات فوتسال جام ملتهای آسیا و از گروه چهارم تیم تایلند موفق شد با نتیجه ۲ بر یک برابر اردن به پیروزی برسد. به این ترتیب لبنان ۷ امتیازی شد و به عنوان تیم اول گروه به مرحله یک چهارم رسید.

تیم تایلند هم باوجود برد ۸ بر یک برابر قرقیزستان، ۶ امتیازی شد و به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شد.

به این ترتیب تایلند با تیم اول گروه سوم یعنی ایران بازی می کند و لبنان هم با عراق تیم دوم گروه سوم رویارو می شود.

دیدار ایران و تایلند روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4221329

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