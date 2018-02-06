تایلند حریف تیم ملی فوتسال ایران در مرحله بعد شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مرحله گروهی مسابقات فوتسال جام ملتهای آسیا و از گروه چهارم تیم تایلند موفق شد با نتیجه ۲ بر یک برابر اردن به پیروزی برسد. به این ترتیب لبنان ۷ امتیازی شد و به عنوان تیم اول گروه به مرحله یک چهارم رسید.

تیم تایلند هم باوجود برد ۸ بر یک برابر قرقیزستان، ۶ امتیازی شد و به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شد.

به این ترتیب تایلند با تیم اول گروه سوم یعنی ایران بازی می کند و لبنان هم با عراق تیم دوم گروه سوم رویارو می شود.

دیدار ایران و تایلند روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.