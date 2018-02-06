به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر حوالی سومار در استان کرمانشاه را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

طول جغرافیایی این زمین لرزه ۴۵.۸ و عرض جغرافیایی آن ۳۳.۶۲ اعلام شده است.