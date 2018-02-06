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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۱۹

دقایقی پیش؛

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر حوالی سومار را لرزاند

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر حوالی سومار را لرزاند

کرمانشاه- زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر حوالی سومار در استان کرمانشاه را به لرزه درآورد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر حوالی سومار در استان کرمانشاه را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

طول جغرافیایی این زمین لرزه ۴۵.۸ و عرض جغرافیایی آن ۳۳.۶۲ اعلام شده است.

کد مطلب 4221352

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