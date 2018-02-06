ورود آتش نشانان به طبقه منفی ۴/اگر قرار بود ساختمان بریزد،می ریخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حجت با بیان اینکه بعد از ۱۸ ساعت آتش نشانان توانستند وارد طبقه منفی ۴ ساختمان شرکت حرارتی وزارت نیرو که محل اصلی آتش سوزی است شوند، گفت: همین ورود به این معناست که درجه حرارت به اندازه ای است که تا حدودی قابل کنترل است.

وی با تاکید بر اینکه ساختمان مذکور متعلق به حبیب الله القانیان است و ۵۰ سال عمر دارد، عنوان کرد: سیستم سازه ساختمان فلزی و سقف ها وافل بتنی است. آن گونه که گزارش شده در صبح روز دوشنبه افراد ساختمان با اینکه متوجه می شوند که سیستم هشدار و برق قطع شده است، مجددا سیستم برق را راه اندازی می کنند و همین موضوع باعث می شود، کپسول آتش نشانی طبقه منفی ۴ منفجر شود، گزارش ها نشان می دهد همین مسئله موجب شده که مجموعه اسناد که به صورت بسیار متراکم در زمینی به مساحت ۴۰۰ مترمربع با رمپی که دور ساختمان و در اصل محل پارکینگ بوده است، به طور کامل بسوزد.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران ادامه داد: آتش در مرحله اول کامل کنترل می شود اما بعد از ظهر روز گذشته(دوشنبه) اعلام می کنند که گویا آتش در لابه لای کاغذهای انباشته مجدد موجب حرارت می شود. از حدود ساعت ۱۸ حرارت بالا می رود و در حدود ساعت ۲۴ که در آنجا بودیم، اعلام کردند که درجه حرارت منفی ۴ به ۴۵۰ درجه رسیده است. در سازه های فلزی اگر درجه حرارت به ۴۵۰ و ۵۰۰ برسد، فلز میزان استقامت خود را تا حد زیادی از دست می دهد. در این شرایط برای کنترل گرما چند سوراخ در کف طبقه منفی ۳ ایجاد می شود که هم آب و هم فوم برای خنک کردن تزریق شود.

ایجاد سوراخ در سقف طبقه منفی ۴

وی با اشاره به ایجاد ۱۰ سوراخ در سقف طبقه منفی ۴ گفت: به دلیل متراکم بودن سیستم فایلی آنجا که ریلی بوده، تقلیل درجه حرارت تقریبا از کنترل خارج می شود. تا ۲-۳ نصف شب شرایط بر همین منوال بود و آتش نشانان در محل حاضر می شدند و از راه سوراخ های کف درجه حرارت را اندازه گیری می کردند، به تدریج درجه حرارت تقلیل پیدا کرد اما مشکل این بود که در ستون دوم از سمت خیابان یک نشست قابل رویت اتفاق افتاده بود. بدین معنا که دیوارها به طور قوسی ترک برداشت و ستون مقدار پایین نشست کرد.

وی ادامه داد: از آنجا که سقف وافل بتنی بود حتی سقف طبقه ۴ هم کمی نشست کرد. ترک ها هم ما را نگران کرده بودند که شاید ساختمان در معرض تخریب باشد این در شرایطی بود که ساکنان ضلع جنوبی خیابان فوق العاده در خطر بودند. به همین دلیل ۴ ساختمان که یکی از آن ها خوابگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود و ۱۳۰ دانشجو در آن حضور داشتند را ساعت ۳ نصفه شب تخلیه کردیم. سه خانه هم که در ضلع شرقی خوابگاه بود و افراد بسیار مسن و حتی معلول در آن وجود داشت را از ساختمان ها خارج کردیم و همه این اقدامات با حضور معاون دادستان، استاندار تهران، صدراعظم نوری عضور شورای شهر تهران و رئیس ستاد بحران شهرداری انجام شد.

حجت با بیان اینکه برخی از این افراد به خانه اقوام رفتند و ۸ نفر بلافاصله در هتل کوثر مستقر شدند، تصریح کرد: البته از آنجا که هتل به ساختمان آتش گرفته چسبیده بود، مسافران هتل از ضلع غربی به ضلع شرقی منتقل شدند.

تزریق آب و خنک کردن طبقه منفی ۴

وی با تاکید بر اینکه در تمام طول مدت عملیات مربوط به تزریق آب و فوم و خنک کردن طبقه منفی ۴ در جریان بود، گفت: از ابتدا آتش نشانان با هواکش های بسیار قوی دود حاصل از سوختن کاغذها را به بیرون منتقل می کردند. در نهایت با مدیریتی که انجام شد، حدود ساعت ۶ صبح ترک دیوار بیش از آن امتداد پیدا نکرد و درجه حرارت هم اندکی پایین آمد.

وی با بیان اینکه ساعت ۲:۳۰ بعداز ظهر امروز آتش نشانان وارد طبقه منفی ۴ شدند، خاطرنشان کرد: ساعت ۱۰ صبح امروز نیز مقداری از شیشه های نمای شرقی درست بالای ستون شکست که به معنای نشست دیوار بود. به همین دلیل از آتش نشانان خواهش کردم، همه از ساختمان خارج شوند و در حین اینکه عملیات تزریق آب و فوم انجام می شود، خودشان کنار بایستند.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه امیدوارم در ساعات آینده ساختمان در کنترل قرار گیرد و نقطه بحرانی آتش مهار شود، گفت: اگر این اتقاق بیافتد نشست ساختمان متوقف می شود. البته ۱.۵ لیتر آب در محل وقوع حادثه جمع شده که باید تخلیه شود تا مشکلی برای پی ساختمان ایجاد نشود.

۷ بار به ساختمان اخطار ناایمنی داده شده بود

حجت در خصوص اینکه ساختمان پیشتر از سوی شهرداری اخطار نا ایمنی دریاف کرده بود، گفت: تاکنون ۷ بار به ساختمان اخطار ناایمنی داده بود، چراکه شهرداری امکان قضایی برای ورود به اماکن دولتی در حال استفاده را ندارد. البته سوال اینجاست که چرا مجموعه اسناد یک دستگاه باید در طبقه منفی چهار که غیرقابل نفوذ است، نگهداری شود؟ چرا به این فکر نشد که اگر حادثه آتش سوزی رخ دهد، چگونه باید در چنین شرایطی با آن برخورد شود؟ به طور قطع استاندارد جاهای این چنینی داشتن دسترسی به فضای کاملا آزاد است.

وی در پاسخ به این سوال که قفسه های این ساختمان ضد حریق بوده و چطور آتش در این حجم گسترس پیدا کرد اظهار کرد: آن گونه که اعلام شد قفسه های این قسمت ریلی بوده و این نوع قفسه ها در برابر نفوذ آتش نسبت به چوب ایمن تر هستند، اما اگر کاغذها را به صورت نامرتب بیرون از قفسه ها قرار دهیم و کاغذها بسوزند، حرارت آن قدر بالاست که ورقه فلزی توان مقابله با آتش را ندارد.

اگر قرار بود ساختمان ریزش کند تاکنون این اتفاق می افتاد

حجت با تاکید بر اینکه به عقیده من بعد از اطفای کامل حریق احتمال ریزش ساختمان بسیار کم است، افزود: اگر قرار بود ساختمان ریزش کند تاکنون این اتفاق می افتاد، اما این بدین معنا نیست که ساختمان برای استفاده امن باشد. وقتی یکی از ستون ها نشست کرده است، ساختمان حتما نیاز به یک بازنگری کامل دارد.

وی عنوان کرد: شب گذشته مهندسی که با این ساختمان آشنایی داشت، اعلام کرد که ساختمان از ۳ ستون، تیرآهن ۲۰ و ورق های یک سانتی متری فلزی ساخته شده بود اما مشکلات این ساختمان این است که دهانه بین ستون ها ۷.۵ متر بود که این میزان در سیستم های ساختمانی بسیار بزرگ است و طبیعتا تحمل کمی خواهد داشت. با این وجود تصور می کنم سقف های وافل توانسته از مقداری از ریزش ساختمان جلوگیری کند.

وی با اشاره به اینکه به نظر نمی آید شرایط این ساختمان موجب نشست خانه های اطراف شود، توضیح داد: ساختمان از نقطه نظر نقشه بسیار ساده است، یعنی یک شبکه ستونی و یک رمپ هم دور تا دور ساختمان است و ستون ها در قسمت مرکزی قرار دارد.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه برای ایمن سازی ساختمان ها اولین قدم تطابق نقشه با آیین نامه و مرحله بعد نظارت درست سازمان نظام مهندسی بر نحوه ساخت است، تاکید کرد: اما در مورد ساختمان های قدیمی یک بخش از آنها برای مردم است و یک بخش برای دولت. وقتی می گوییم بیمارستان های ما ناایمن هستند، به معنی این است که باید وزارتخانه اقدامات مربوط به ایمن سازی را انجام دهد. شهرداری وظیفه دارد، اخطارهای رفع ایمنی را به سازمانی ها دولتی و خصوصی ابلاغ کند و در صورتی که وضعیت به شکل حادی ناایمن بود و فرد هم به تذکرها توجه نکرد در هر صورت با مجوز قوه قضاییه باید وارد کار شویم و اصلاحات را انجام دهیم. در هر صورت عموما به جهت اینکه خیلی قدرت ورود نداریم، طبیعتا اقدامات ما به ارسال اخطارها ختم می شود.

در سال های اخیر ساختمان های بزک کرده را به مردم فروختند

حجت با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در خصوص خرید بناهای ایمن از سوی شهروندان گفت: مهمترین مورد در ساختمان ایمنی آن است و خوب است، فرهنگی شکل بگیرد که مردم از سازنده بخواهند یک از آلبوم از فونداسیون، ستون و سقف ساختمان تهیه کند و در زمان خرید به آنها نشان دهد. متسفانه امروز ساختمان های بزک کرده را به مردم می فروشند اما به ایمنی آنها کاری ندارند.

معاون شهردار تهران در پاسخ به سوال شهرنوشت که در حال حاضر کدام ساختمان ها نیاز به ورود شهرداری با حکم قضایی دارند، گفت: تقریبا آمار ساختمان های ناایمن را داریم اما شهرداری با بضاعت خود نمی تواند به همه آنها رسیدگی کند، با این وجود در خصوص ساختمان علاءالدین وارد شدیم و اصرار به ترمیم داشتیم، اما آنچه غیر از ساختمان ها مردم را نگران می کنند، وضعیت گودهای تهران است که ما آنها را از نظر تعداد وسعت، عمق و سن تقسیم بندی کردیم.

رفع ناایمنی گود فرهنگ

وی ادامه داد: در حال حاضر گود فرهنگ در حال رفع ناایمنی است و درباره گود برج میلاد هم وارد مذاکره شده ایم.

حجت با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری در حوزه ایمن سازی ساختمان های ناایمن از سوی دولت بیان کرد: دولت که خود به مردم می گوید، باید در فضاهای ایمن زندگی کنند، نباید خلاف آن عمل کند. اگرچه می دانیم بامشکلات موجود نمی توان از دولت توقع زیادی داشته باشیم، اما این گونه مسائل از مرحله تصمیم گیری تا اجرا همانند گلوله برفی ذره ذره آب می شود.

ضرورت ورود شهرداری با حکم قضایی برای ایمن سازی ساختمان آلومینیوم

معاون شهردار تهران درباره ضرورت ورود شهرداری با حکم قضایی برای ایمن سازی ساختمان آلومینیوم گفت: واقعیت این است که این گونه بودن ساختمان توجیه ندارد و به همان اندازه ایمن سازی آن هم توجیح ندارد، در واقع تصمیم گیری برای این ساختمان بسیار سخت است چراکه یکی از مشکلات آن کسبه آنجا، سرقفلی های ساختمان است. به عبارت دیگر اگر بخواهیم ساختمان را کلا برداریم، سوال این است که باید با کسبه آن چه کنیم؟ در این شرایط است که به این موضوع می رسیم که باید آرام آرام در این مورد مذاکره کنیم.

حجت ادامه داد: برای ساختمان آلومینیوم نیاز به انسان های مصمم با سرمایه های عظیم داریم که مسئول عدم سرمایه گذاری در این مورد کسانی هستند که در شرایط اقتصادی کشور اخلال می کنند و اجازه نمی دهند کارهایی از این دست انجام شود، چراکه سرمایه گذاری نیاز به خاطر جمعی دارد اما تحریم ها و فشار روی ایران شرایط اقتصادی را نامناسب می کند و آنها که باید وارد شوند، کنار می‌ایستند.

وی با رد فرضیه عمدی بودن آتش سوزی خاطر نشان کرد: علت کم و بیش روشن است. همان طور که پیشتر اعلام کردم در ابتدا سیستم آتش نشانی خود ساختمان عمل کرده و برق و گاز را قطع کرده است و بعد از آن مسئولان ساختمان تصور کردند که این رخداد فقط یک اتصالی ساده بوده و به همین دلیل دوباره سیستم برق را روشن کردند و در این مرحله کپسول آتش نشانی منفجر شد و سبب شد تمام کاغذها آتش بگیرند.