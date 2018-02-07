۶۴ درصد مردم سیستان و بلوچستان کارت ملی هوشمند دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت احوال سیستان و بلوچستان، رضا راحت دهمرده در بازدید از مراکز ثبت نام کارت هوشمند ملی اظهار داشت: پایان مهلت اعتبار کارت ملی تا پایان امسال تعیین شده است.



وی تاکید کرد: واجدین شرایط دریافت کارت ملی هوشمند هر چه سریعتر برای دریافت این کارت اقدام کنند.



مدیرکل ثبت احوال استان برای انجام امور مربوط به صدور کارت ملی هوشمند، ۷۰ پایگاه با ظرفیت ثبت نام روزانه پنج هزار نفر دایر شده است .



وی با بیان این که کارت های ملی قبلی فقط تا پایان امسال اعتبار دارد از افراد بالای ۱۵ سال خواست برای دریافت کارت های ملی هوشمند جدید اقدام کنند.



مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه تاکنون ۲۳ هزار شناسنامه برای فاقدین شناسنامه در استان صادر شده، گفت: تلاش ما بر این است تا مابقی پرونده‌های فاقدین شناسنامه که در حدود ۲ هزار پرونده است را تا پایان سال تعیین تکلیف کنیم.



وی خاطرنشان کرد: صدور کارت‌های ملی هوشمند در کشور یکی از برنامه‌های موفق این نهاد است که به رفع مشکلات مردم و جلوگیری از هرگونه جعل و تقلب اسناد هویتی کمک می‌کند.