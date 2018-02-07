تندیس زرین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی برای بانک انصار

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، و به نقل از اداره کل روابط عمومی و تبلیغات بانک انصار، در دومین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی که با حضور فعالان حوزه کسب‌وکار، بانک‌ها و حمایت ستادعلمی وفناوری ریاست جمهوری و دانشگاه صنعتی شریف در سالن جابر ابن حیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، بانک انصار با ارائه نرم افزار موبایلی افتتاح سپرده قرض‌الحسنه بدون حضور مشتری در شعبه، موفق به کسب تندیس زرین این جشنواره شد.

طبق اعلام معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات، در جشنواره مذکور که با مشارکت بانک‌های کشور، سازمان‌ها و شرکت‌ها در رقابتی تنگاتنگ برگزار می‌شود، بیش از ۱۶۰ محصول و ایده نوآورانه از سوی شرکت‌ها ارائه شد که تنها تعداد ۱۵ محصول برگزیده شدند و به آنان جوایز اهداء شد.

براساس این گزارش، این جشنواره گونه‌ای کلینیک نوآوری محصول براساس یک نظام پیشرفته و کاربردی ارزیابی و عارضه‌یابی فرآیندهای نوآوری محصول سازمانی به شمارمی‌آید که درآن، ضمن بررسی بلوغ فرآیندهای نوآوری به بررسی خروجی‌های مدل نوآوری در قالب محصولات نوآورانه و جدید سازمان پرداخته و با مقایسه شرایط موجود و شرایط ایده‌آل و تحلیل شکاف موجود، به ارائه پیشنهادها، بهبود فرآیند نوآوری محصول در سازمان‌ها و شرکت‌ها و بانک‌ها می‌پردازد.

روابط عمومی و تبلیغات بانک انصار همچنین اعلام کرد شرایط حضور و ارزیابی محصول، از بررسی و انتخاب محصولات برتر و نوآور توسط داوران جشنواره و مرحله تکمیل فرم خوداظهاری توسط بانک، ارزیابی حضوری توسط ارزیابان حرفه‌ای دبیرخانه و در نهایت اخذ نظرات و تصویب نتایج در کمیته علمی و شورای سیاستگذاری جشنواره صورت پذیرفت.

شایان ذکر است که بانک انصار در سال گذشته نیز با معرفی ۲ محصول طرح حاتم و نرم افزار پرداخت جرایم راهنمایی و رانندگی از طریق موبایل بانک در این جشنواره شرکت کرد و موفق به کسب۲ تندیس زرین آن شد.