تسویه حساب روزانه در اسنپ، واقعیت یا دروغ

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اغلب این افراد درباره اینکه چرا اصرار به دریافت کرایه نقدی دارند می‌گویند که اسنپ پولشان را دیر به دیر می‌دهد. از طرفی اسنپ ادعا می‌کند که پرداخت‌های رانندگان به صورت روزانه انجام می‌شود و هر روز با رانندگانش تسویه حساب می‌کند. در ادامه صحبت‌های مدیر مالی اسنپ و همچنین چند راننده این سامانه را در این باره می‌خوانید.

حواله پایاپای بین بانکی

اسنپ هنگام ثبت‌ نام رانندگان از آنها می‌خواهد که شماره شِبا (شناسه بانکی ایران) خود را در اپلیکیشن رانندگان وارد کنند. از این شناسه برای پرداخت‌های بین بانکی استفاده می‌شود. بنابراین اسنپ برای تصفیه کرایه‌های آنلاین از پرداخت بین بانکی استفاده می‌کند.

طبق گفته حسین جودکی، مدیر مالی اسنپ، پرداخت‌های بین بانکی اسنپ بر اساس پرداخت پایا و طبق قوانین و روال‌ بانک مرکزی انجام می‌شود.

جودکی در مورد فرآیند تصفیه حساب با رانندگان می‌گوید: «فرآیند تصفیه حساب طبق روال بانک مرکزی در ساعات بامدادی هر روز انجام می‌شود. ما ریز جزئیات و مبلغ هر حساب را در اختیار بانک مبدا قرار می‌دهیم. در ساعات ابتدایی ظهر همان روز پول رانندگان از حساب اسنپ کسر و وارد چرخه تصفیه حساب بین دو بانک مبدا و مقصد می‌شود.»

او در پاسخ به این سوال که چرا در روزهای تعطیل پرداخت‌ها انجام نمی‌شود بیان می‌کند: «از آن‌جا که پرداخت پایا یک پرداخت بین بانکی است، و بانک‌ها در روزهای تعطیل کار نمی‌کنند، پرداخت در روزهای تعطیل انجام نمی‌شود. طبق قانون جدید بانک مرکزی، اکنون فرآیند تسویه حساب کاربران راننده‌ تسهیل شده است و روز پنج‌شنبه نیز تسویه حساب با آنها انجام ‌می‌شود.»

رانندگان اسنپ چه می‌گویند؟

برای اینکه موضوع شفاف شود، به سراغ چند راننده اسنپ می‌رویم و از آن‌ها در مورد پرداخت‌های آنلاین و تسویه حساب اسنپ پرس‌وجو می‌کنیم. هر راننده نظر متفاوتی دارد، یکی از راننده‌ها می‌گوید: «کسی که با ماشین کار می‌کند یعنی به پول روزانه نیاز دارد. ما کارمند نیستیم که یک ماه صبر کنیم تا حقوق بگیریم. آمدیم و من در خیابان تصادف کردم. مسافر باید کرایه‌ را نقدی پرداخت کند که ما به همچین مشکلی برنخوریم.»

راننده دیگری در جواب این سوال که آیا اسنپ چند روز یک بار و با تاخیر پول راننده‌ها را پرداخت می‌کند می‌گوید: «تا به حال با چنین موضوعی برخورد نکرده‌ام. من همیشه پول روز قبل را فردای آن روز گرفته‌ام. البته برای من روش قبلی که پرداخت‌ها یک روز در میان انجام می‌شد مناسب‌تر بود و باعث می‌شد پولم جمع شود.»

مدیر مالی اسنپ درباره صحبت‌های ضدونقیض راننده‌ها درباره پرداخت یا عدم پرداخت پولشان به صورت روزانه می‌گوید: ‌«طی روزهای گذشته نظام بانکی کشور دستخوش تغییراتی شده و بر اساس این تغییرات چرخه‌های پایا که ۷ مرتبه بود به یک مرتبه تقلیل پیدا کرده است. به این ترتیب از این پس تمام پرداخت‌ها راس ساعت ۱۵:۴۵ به بانک مقصد می‌رسد و اکثر رانندگان ما حدود ساعت ۱۶ پولشان را دریافت می‌کنند. اگر راننده‌ای وجود دارد که پولش را همان روز دریافت نمی‌کند ضمن عذرخواهی باید بگویم که این مشکل به بانکش -که همان بانک مقصد است- برمی‌گردد. اگر بانک فرآیند تصفیه بین بانکی را در آن ساعت انجام ندهد، پرداخت به روز بعد موکول می‌شود.»