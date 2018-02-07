تصادف «شغال» در جاده بروجرد/ شکارچیان متخلف دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد فتحی بیرانوند مدیرکل محیط‌زیست لرستان در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: یک قلاده شغال که در اثر سوانح جاده‌ای مصدوم و توسط راننده خودرو به اداره حفاظت محیط‌زیست بروجرد تحویل داده‌شده بود؛ پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در این شهرستان برای تکمیل مراحل درمانی به خرم‌آباد منتقل شد.

تصادف «شغال» در جاده بروجرد

وی افزود: حیوان مصدوم برای معاینات بالینی و رادیوگرافی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه لرستان منتقل شد و مراحل درمانی آن با حضور مسئول مرکز بازیابی و تیمار حیات‌وحش اداره کل محیط‌زیست لرستان انجام پذیرفت.

مدیرکل محیط‌زیست لرستان گفت: اقدامات درمانی بر روی این شغال آسیب‌دیده بعد از بیهوشی، مقید کردن و معاینات بالینی و رادیوگرافی توسط دکتر رئیس و سایر همکاران انجام‌شده که مشخص شد حیوان از ناحیه لگن دچار آسیب جدی شده است.

فتحی بیرانوند بابیان اینکه این حیوان برای ادامه درمان در بیمارستان حیات‌وحش نگهداری می‌شود؛ بیان داشت: با مشاهده تصاویر رادیوگرافی مشخص‌شده این شغال در سالیان گذشته نیز مورد اصابت ساچمه قرارگرفته است.

دستگیری شکارچیان در سلسله

رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان سلسله از دستگیری دو نفر متخلف شکار غیرمجاز پرندگان آبزی و کشف دوقبضه اسلحه بادی و ۸ قطعه چنگر شکار شده از این متخلفین خبر داد.

طاهر فتح الهی گفت: در پی گشت و کنترل یگان حفاظت اداره محیط‌زیست شهرستان سلسله در سطح حوزه استحفاظی، دو نفر متخلف که اقدام به شکار غیرمجاز ۸ قطعه پرنده از نوع چنگر معمولی کرده بودند؛ دستگیر و از آن‌ها دوقبضه اسلحه بادی، کشف و ضبط شد.

فتح الهی اظهار داشت: با عنایت به اینکه عمل ارتکابی صورت گرفته بر اساس قوانین شکار و صید جرم محسوب می‌شود؛ پرونده این متخلفین پس از بازجویی مقدماتی و اخذ جرائم زیست‌محیطی برای رسیدگی به دادگستری ارجاع و ادوات کشف‌شده طبق ماده ۱۴ قانون شکار و صید تا پایان دادرسی و صدور رأی قطعی زیر نظر سازمان به‌صورت امانی نگهداری می‌شوند.

رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان سلسله بابیان شکار به هر طریق و وسیله‌ای جرم محسوب می‌شود، از تمامی دوست داران محیط‌زیست درخواست کرد تخلفات زیست‌محیطی را به سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

رهاسازی یک بهله «سار گپه» در خرم‌آباد

مسئول مرکز قرنطینه حیات‌وحش کلدر خرم‌آباد از حلقه گذاری و رهاسازی یک بهله سار گپه معمولی (Bueto Bueto )در طبیعت، پس از تیمار و بهبودی کامل خبر داد.

امین مرادی گفت: این پرنده که به علت نگهداری در جای نامناسب و تغذیه غیراصولی دچار ضعف و عدم توانایی پرواز شده بود نگهداری می‌شد، پس از سه ماه تیمار و مراقبت‌های لازم توسط کارشناس دامپزشکی در مرکز قرنطینه «کلدر» پس از بهبودی کامل و بعد از حلقه گذاری و ثبت موقعیت جغرافیایی محل رهاسازی، در روستای «دینارآباد» بروجرد جاده «ورکوه»، رهاسازی و به دامن طبیعت بازگشت.

امین مرادی با اشاره به اینکه از زمان تأسیس این مرکز قرنطینه، حیات‌وحش زیادی پس از تیمار و مراقبت در طبیعت رهاسازی شده‌اند، بر تجهیز این مرکز ازنظر امکانات سخت‌افزاری تأکید کرد.