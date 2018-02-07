به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد اعتمادی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از برنامه وزارت صنعت برای اتصال قطعه سازان ایرانی به شبکه جهانی قطعه‌سازی خبر داد و گفت: صنعت خودروسازی در تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته، رتبه سوم گردش مالی را پس از نفت و بانکداری دارا است و بر این اساس، به عنوان لوکوموتیو صنعتی ایران هم، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه یک خودرو از قطعات زیادی تشکیل شده و زنجیره تامین وسیعی دارد که با خود اشتغالزایی و به چرخش درآوردن سرمایه را به دنبال داشته و جزو صنایع استراتژیک است، اظهار داشت: پس از اجرای برجام اتفاقات خوبی در صنعت خودرو کشور رخ داد و این صنعت طی دو سال گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرد.

معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود: با این حال، صنعت قطعه‌سازی کشور همگام با خودروسازی رشد نداشته و تلاش شده تا در همایش صنعت خودرو که طی روزهای آینده برگزار می‌شود، قطعه سازان کشور را به شبکه جهانی تامین قطعه متصل کنیم؛ با این حال، صنعت قطعه‌سازی کشور همگام با خودروسازی رشد نداشت و در این همایش به دنبال وصل کردن قطعه سازان کشورمان به شبکه جهانی تامین قطعه هستیم؛ البته بیش از ۸۵ درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می دهد که شامل ۲۵ تا ۳۰ درصد قطعات پلاستیکی، ۳۰ درصد قطعات لاستیکی و بقیه قطعات فولادی و آلومینیومی است.

وی با اشاره به خام فروشی در صنعت پتروشیمی، از آغاز مذاکراتی با مدیران این صنعت برای در اختیار قرار دادن مواد اولیه مورد نیاز در قطعه سازی بویژه مواد پلیمیری و پلاستیکی خبر داد و خاطرنشان کرد: کاهش هزینه قطعات مصرفی و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده و ارتقای رقابت پذیری خودروهای داخلی از این محل متصور است، البته مشروط به اینکه خارجی ها نیز فناوری های روز این قطعات را به ایران منتقل کنند.

به گفته اعتمادی، با قراردادهای سرمایه گذاری مشترک (جوینت ونچر) با خارجی ها که بویژه پس از برجام اجرایی شده است، امکان به روزرسانی صنعت قطعه سازی فراهم شود؛ البته قرار است بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود که ۲۰۰ هزار دستگاه محصولات جدید ایران خودرو و پژو، ۱۵۰ هزار دستگاه محصولات جدید شرکت های سایپا و سیتروئن و ۳۰۰ هزار دستگاه محصولات جدید رنو خواهد بود.

وی اضافه کرد: همگی این خودروها از فناوری های روز برخوردار خواهد بود و بر همین اساس صنعت قطعه سازی کشور نیز به همان نسبت باید رشد یابد و به روز شود؛ ضمن اینکه تا سال ۱۴۰۰ همچنین تعداد ۷۰۰ هزار دستگاه از خودروهای فعلی حاضر در کشور با ارتقای کیفی و فناوری به تولید ادامه خواهند داد و علاوه بر این، برای ۵۰۰ هزار دستگاه دیگر نیز ظرفیت وجود دارد که باید تصمیم بگیریم با چه محصولات پیشرفته ای از این پتانسیل استفاده شود

معاون سازمان گسترش همچنین از تدوین استراتژی صنعت خودروی کشور با مشارکت آلمانی‌ها خبر داد.

همچنین امیرحسن کاکایی، دبیر علمی پنجمین همایش بین المللی صنعت خودروی تهران از دریافت ۱۵۰ مقاله به دبیرخانه انجمن خبر داد و در عین حال اعلام کرد: هزار و ۵۶۰ نفر از متخصصان و فعالان صنعت خودروی کشور و همچنین ۲۲۰ نفر میهمان خارجی از کشورهای آلمان، فرانسه، کره جنوبی، ژاپن، چین، تایوان، هند، روسیه، ترکیه، عراق، ترکمنستان و ایتالیا در این همایش بین المللی حضور خواهند داشت؛ ضمن اینکه در حاشیه این همایش، نمایشگاهی به متراژ سه هزار متر مربع از صنعت خودرو و قطعه سازی کشور برپا خواهد شد

وی ادامه داد: در زمینه تولید خودروهای برقی و هیبریدی، ۲ خودروساز بزرگ کشور برنامه ریزی کرده و اقدام هایی را آغاز کرده اند و امید می رود طی ۲ تا سه سال آینده نخستین نمونه های پلتفرم این خودروها وارد صنعت خودرو شود.در روز دوم این همایش بطور خاص و ویژه به موضوع خودروهای برقی و هیبریدی و قطعه سازی آنها پرداخته می شود.

کاکایی با اشاره به برگزاری پنجمین همایش صنعت خودرو، گفت: هنوز تولید چنین خودروهایی در کشور اقتصادی نیست و باید با تعامل و گفت وگو با سازندگان خارجی، همچنین به روز کردن قطعه سازان داخلی در این راستا گام برداشت.