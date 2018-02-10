مرتضی رزاق کریمی معاون مستند مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اکران مردمی فیلم های مستند در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر گفت: طی چند روز گذشته و با آغاز نمایش مستندها در این دوره از جشنواره ملی فیلم فجر در برخی از سالن های نمایش مردمی در پردیس ملت، کورش، فرهنگ و استقلال حضور پیدا کردم و متوجه شدم که استقبال مخاطبان از این مستندها بسیار خوب است.

وی ادامه داد: البته این استقبال حداقل برای سینمای مستند نباید به صورت کمی بررسی شود و بگوییم همه سالن ها در هنگام نمایش مستندها پر بوده، اما مساله این است که استقبال کیفی از این آثار و میزان رضایت مخاطبان در سانس هایی که من حضور داشتم قابل توجه بود و مخاطبان با رضایت از سالن خارج شده و تا آخر مستندها را دیده اند.

معاون مستند مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تاکید کرد: معتقدم استقبال از آثار مستند از سوی مردم در این دوره از جشنواره ملی فیلم فجر بسیار خوب بود اما متاسفانه فضای رسانه ای جشنواره به صورت کاملا طبیعی به سمت فیلم های پربازیگر و داستانی سوق دارد و چندان برای آثار مستند فضای مناسبی از نظر مطبوعاتی و رسانه ای وجود ندارد، در حالی که اگر فضای مناسبی فراهم می شد حتما به بهتر دیده شدن این نوع از سینما کمک می کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که تا امروز نوع انتخاب فیلم های مستند برای حضور در این دوره از جشنواره ملی فیلم فجر را چگونه ارزیابی کرده است، بیان کرد: فکر می کنم ارزیابی این امر هنوز زود است و معتقدم که باید جشنواره ملی فیلم فجر تمام شود تا بازخوردها را دریافت و ارزیابی کنیم.

این تهیه کننده مستند توضیح داد: باید به این مساله توجه کرد که فضای اکران برای سینمای مستند بعد از جشنواره ملی فیلم فجر چگونه خواهد بود، چراکه اگر سیاست حضور سینمای مستند در جشنواره فیلم فجر با رویکرد اکران همراه باشد باید شاهد اکران عمومی و گسترده این مستندها باشیم.

رزاق کریمی در پایان گفت: امیدوارم به مرور فرهنگسازی برای تماشای این گونه فیلم ها در اکران عمومی اتفاق بیفتد.