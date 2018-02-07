تغییر مدیر مجموعه ورزشی آزادی/ حسن طباطبایی رفتنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کریمی مدیرعامل جدید شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی که از ماه گذشته با حکم وزیر ورزش جایگزین مصطفی مدبر در این مجموعه شد، دراولین اقدام مدیریتی خود و برای ایجاد تغییرات، تصمیم به جابه جایی مدیریت مجموعه ورزشی آزادی گرفته است.

در حال حاضر مدیریت این مجموعه بر عهده سید حسن طباطبایی است. وی خردادماه سال گذشته با حکم مدیرعامل وقت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی جایگزین فرهاد نیکوخصال در مجموعه ورزشی آزادی شد اما بعد از گذشت ۲۰ ماه قرار است مدیریت جدیدی برای این مجموعه معرفی شود.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که مدیر جدید مجموعه ورزشی آزادی امروز به صورت رسمی معرفی می شود. گفته می شود گزینه موردنظر کریمی از مجموعه استانداری تهران انتخاب شده است.