حبیب اسداله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح «تولید و عرضه گوشت مرغ در وزن و سن بهینه اقتصادی» از دی‌ ماه امسال خبر داد و با تشریح مزایای کلان این طرح، بر لزوم اصلاح نگاه مصرف‌کنندگان، تجدیدنظر در سیاست‌گذاری برخی نژادها و رفع دغدغه‌های تولیدکنندگان تأکید کرد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای اجرای این طرح با محوریت افزایش بهره‌وری تولید گفت: کاهش سن کشتار در این طرح موجب کاهش مصرف نهاده‌ها، کاهش مصرف انرژی، به‌کارگیری نیروی کار کمتر و در نهایت کاهش ضریب تبدیل و قیمت تمام‌شده برای تولیدکننده خواهد شد.

صرفه‌جویی ۷۰ همتی در نهاده‌ها و کاهش دورریز خانوار

اسدالله‌نژاد با اشاره به بررسی‌های آماری در حوزه مصرف‌کنندگان اظهار کرد: مرغ‌های گرم سنگین (با وزن حدود ۲.۸ کیلوگرم در مقایسه با مرغ با وزن ۱.۸ کیلوگرم) به ازای هر کیلوگرم حدود ۴۰ گرم دورریز دارند که در یک مرغ کامل به حدود ۱۰۰ گرم می‌رسد. همچنین مرغ با وزن بهینه (حدود ۱.۸ کیلوگرم) چربی اضافه و دورریز بسیار کم و ارزش غذایی بالاتری دارد.

وی در خصوص منافع کلان ملی این طرح افزود: محاسبات نشان می‌دهد با تولید مرغ در وزن حدود ۲ ‌کیلوگرم، سالانه دست‌کم ۷۰ هزار میلیارد تومان (۷۰همت) فقط از محل تفاوت ضریب تبدیل نهاده به گوشت مرغ در مصرف نهاده‌های دامی صرفه‌جویی می‌شود و از تبدیل نهاده‌های ارزشمند به کود مرغ جلوگیری به عمل می‌آید. این امر هم به اقتصاد کشور، هم به کاهش هزینه‌های تولیدکننده و هم به تأمین سلامت خانوار کمک می‌کند؛ چرا که مصرف‌کننده پول خود را بابت گوشت خالص و پروتئین با کیفیت پرداخت می‌کند نه چربی‌های اضافه و بعضا مضر.

ضرورت اصلاح الگوی مصرف

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه در سایر نقاط جهان نیز مرغ متناسب با پسند بازار و در اندازه‌های مختلف تولید می‌شود، تصریح کرد: متأسفانه در جامعه ما این باور غلط وجود دارد که مرغ سالم لزوماً مرغ با ‌وزن بالا است؛ این نگاه و نیز الگوی مصرف جامعه نیاز به اصلاح جدی دارد.

این مسئول صنفی ضمن اعلام آمادگی کامل تولیدکنندگان برای اجرای طرح، عنوان داد: ما به عنوان تولیدکنندگان در عین حالی که طرح اولیه آن را پیشنهاد و پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی را هم ارائه کرده‌ایم اما نگرانی‌ها و دغدغه‌های جدی و اساسی نسبت به برخی موضوعات مطرح شده داریم که این موارد را به شکل مکتوب به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده‌ایم و امیدواریم با رفع نگرانی‌ها اجرای طرح در مسیر واقعی، اجرایی شود.

سرمایه‌های ملی در گرو بهره‌وری پایین؛ ضرورت اصلاح نژاد

وی در خصوص نژاد آرین که به گفته کارشناسان، نژادی پرخوراک است و در مقایسه با سویه‌های دیگر موجود در بازار، اقتصادی نیست، عنوان کرد: جوجه آرین اقتصادی نیست و پرورش آن به اقتصاد کشور و خانوار آسیب می‌زند. با وجود تکالیف مقرر در برنامه هفتم توسعه، معتقدیم سیاست‌گذاری در خصوص نژاد آرین نیاز به بازنگری و اصلاح جدی دارد.

وی افزود: برخی از گزارش‌ها نشان می‌دهد که ضریب تبدیل مرغ آرین، نزدیک به ۳ واحد با سایر سویه‌های موجود اختلاف دارد؛ یعنی در هر کیلوگرم ۳۰۰ گرم دانه بیشتری مصرف می‌کند که از نظر اقتصادی رقم بسیار قابل‌توجهی است. علاوه‌بر این، آرین در افت کشتار، میزان استحصال سینه و ران (تبدیل به شنیسل) نیز ضعیف‌تر عمل می‌کند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در پایان تاکید کرد: نژاد آرین به لحاظ ژنتیکی نیاز به اصلاح دارد و زمانی که با این اصلاح نژاد توانست با نمونه‌های مشابه خارجی رقابت‌ کند، آنگاه می‌توان آن را سراسری اجرا کرد. اما اکنون که پس از گذشت حدود ۷ سال هنوز اصلاحات ژنتیکی این نژاد عملیاتی نشده است، نباید اجازه داد سرمایه‌های ملی کشور در سایه بهره‌وری پایین هدر رفته و تولیدکنندگان و مردم متحمل هزینه‌ شوند.