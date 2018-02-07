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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۱۵

معاون میراث فرهنگی اصفهان:

کوه «کرکس» نطنز ثبت ملی می‌شود

کوه «کرکس» نطنز ثبت ملی می‌شود

نطنز - معاون اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: کوه «کرکس» نطنز به عنوان بلند مرتبه ترین کوه فلات مرکزی ایران به ثبت ملی می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر طاهری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کوه «کرکس» نطنز به عنوان بلندمرتبه ترین کوه فلات مرکزی و منطقه شرق کشور که در مرکز استان اصفهان قرار دارد، به ثبت ملی می رسد.

وی با اشاره به اینکه پرونده ثبت ملی کوه «کرکس» تهیه شده است،‌ گفت: پرونده ثبت ملی کوه کرکس تهیه شده است و در نشست شورای ملی ثبت آثار استان اصفهان مطرح شد و با اکثریت آراء به تصویب رسید.

معاون اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان افزود: وجود کوه «کرکس» نطنز باعث ایجاد تنوع اقلیمی ارزشمندی در مرکز استان اصفهان و در حاشیه کویر مرکزی ایران شده است که باید برای حفظ آن اقدامات لازم انجام شود.

وی در خصوص پرونده های میراث طبیعی شهرستان نطنز یادآور شد: پرونده میراث طبیعی «چشمه آب سرخ» در روستای فریزهند نطنز مطرح و با اکثریت آراء به تصویب رسیده است.

طاهری در پایان اضافه کرد: با توجه به وجود درختان کهنسال متعددی در استان اصفهان پرونده ثبت ملی ۵ درخت کهنسال نطنز شامل؛ درخت کهنسال مسجد جامع نطنز و همچنین درختان کهنسال بازار، روستاهای برز و طار از توابع شهرستان نطنز و همچنین درخت کهنسال محله «رَهن» که از ۱۷۰۰ تا ۵۰۰ سال قدمت دارند در نشست شورای ملی ثبت آثار استان اصفهان مطرح و پرونده آنها پس از تصویب، جهت بررسی نهائی و دریافت شماره ثبت ملی به شورای ثبت ملی آثار تاریخی کشور ارسال شد.

کد مطلب 4222268

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