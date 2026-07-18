علی سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: پس از رصد اطلاعاتی دقیق و شناسایی تحرکات مشکوک، مأموران یگان حفاظت محیط زیست با هماهنگی نیروی انتظامی و اخذ دستور قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه به بازرسی از مخفیگاه‌های متهمان پرداختند.

وی افزود: در این عملیات، علاوه بر دستگیری متخلفان، مقادیر قابل توجهی ادوات شکار شامل یک قبضه سلاح جنگی برنو، یک دستگاه دوربین چشمی پیشرفته، ۷۶ تیر فشنگ جنگی و لاشه یک قوچ وحشی کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان نطنز ضمن قدردانی از همکاری مؤثر نیروی انتظامی، این اقدام را بخشی از راهبرد جدی یگان برای ارتقای امنیت مناطق حفاظت‌شده دانست و تأکید کرد: حفظ محیط زیست و حیات وحش خط قرمز ماست.

وی با هشدار به شکارچیان غیرمجاز اظهار کرد: یگان حفاظت محیط زیست با اشراف اطلاعاتی کامل، تمامی تحرکات متخلفان را زیر نظر دارد و با تقویت همکاری‌های بین‌بخشی، برخورد قاطع با برهم‌زنندگان نظم زیست‌محیطی در منطقه کرکس ادامه خواهد یافت و هیچ حاشیه امنیتی برای متخلفان وجود نخواهد داشت.

به گزارش مهر، منطقه حفاظت‌شده کرکس واقع در نزدیکی نطنز در استان اصفهان، با وسعتی حدود ۱۱۴ هزار هکتار، زیستگاه گونه‌های متنوعی از جمله پلنگ، کل و بز، قوچ و میش، گراز، گرگ و پرندگان شکاری مانند عقاب شاهی است.