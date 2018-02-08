حفظ طبیعت پردیسان باید بالاترین اولویت را داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش میلانی در جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران که به موضوع بررسی لایحه بودجه شهرداری در سال ۱۳۹۷ اختصاص داشت، درخصوص بررسی نحوه ساماندهی، طراحی و توسعه بوستان پردیسان گفت: حفظ ارزش‌های طبیعی و حفاظتی این پارک باید بالاترین اولویت را در برنامه‌ریزی ها و اقدامات داشته باشد و شفافیت و اطلاع رسانی کافی به افکارعمومی در تمام مراحل کار انجام شود.

وی خاطر نشان کرد که تکمیل ساختمان‌های موزه تاریخ طبیعی و تجهیز و آماده سازی کل موزه‌ها در چارچوب طرح مصوب پارک سرمایه‌گذاری قابل توجه ای را می‌طلبد که شهرداری تهران در این زمینه مشارکت خوبی خواهد داشت.

میلانی افزود: اصل مهم در طرح ساماندهی پردیسان پذیرش هدایت فنی توسط کمیته‌های تخصصی و مبنا قرار گرفتن مطالعات علمی است که تاکنون نیز فعالیت‌ها در همین مسیر بوده و شورای شهر هم نظارت و پایش لازم را خواهد داشت. اصل مهم دیگر حداقل مداخله در عرصه مرکزی پارک است ضمن آنکه طراحی دسترسی ها برای مردم و اجرای زیرساخت‌ها باید در سازگاری کامل با طبیعت بوده و در دوره بهره‌برداری نیز ظرفیت و توان محیط مد نظر قرار گیرد.