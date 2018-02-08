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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۲۰

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران؛

حفظ طبیعت پردیسان باید بالاترین اولویت را داشته باشد

حفظ طبیعت پردیسان باید بالاترین اولویت را داشته باشد

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، گفت: حفظ ارزش‌های طبیعی و حفاظتی پارک پردیسان باید بالاترین اولویت را در برنامه‌ریزی ها و اقدامات داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش میلانی در  جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران که به موضوع بررسی لایحه بودجه شهرداری در سال ۱۳۹۷ اختصاص داشت، درخصوص بررسی نحوه ساماندهی، طراحی و توسعه بوستان پردیسان گفت: حفظ ارزش‌های طبیعی و حفاظتی این پارک باید بالاترین اولویت را در برنامه‌ریزی ها و اقدامات داشته باشد و شفافیت و اطلاع رسانی کافی به افکارعمومی در تمام مراحل کار انجام شود.

وی خاطر نشان کرد که تکمیل ساختمان‌های موزه تاریخ طبیعی و تجهیز و آماده سازی کل موزه‌ها در چارچوب طرح مصوب پارک سرمایه‌گذاری قابل توجه ای را می‌طلبد که شهرداری تهران در این زمینه مشارکت خوبی خواهد داشت.

میلانی افزود: اصل مهم در طرح ساماندهی پردیسان پذیرش هدایت فنی توسط کمیته‌های تخصصی و مبنا قرار گرفتن مطالعات علمی است که تاکنون نیز فعالیت‌ها در همین مسیر بوده و شورای شهر هم نظارت و پایش لازم را خواهد داشت. اصل مهم دیگر حداقل مداخله در عرصه مرکزی پارک است ضمن آنکه طراحی دسترسی ها برای مردم و اجرای زیرساخت‌ها باید در سازگاری کامل با طبیعت بوده و در دوره بهره‌برداری نیز ظرفیت و توان محیط مد نظر قرار گیرد.

کد مطلب 4222353
مهناز قربانی مقانکی

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