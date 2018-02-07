تلاش برای جلب اعتماد مردم به شهرداری/پیگیر کلانشهر شدن یزد نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی سفید امروز در جلسه هم‌اندیشی با سرپرستان خبرگزاری‌های رسمی استان یزد با بیان اینکه رویکرد ما در شورای شهر یزد، داشتن شهری امن، انسان‌محور و پیاده‌محور است، اظهار داشت: اگر تشخیص رسانه‌ها این است که این رویکرد صحیح است، ما را همراهی کنند و اگر اینگونه نیست، ما را نقد کنند و به ما طرح ایده ارائه دهند.

وی بیان کرد: ما به دنبال تبدیل شدن یزد به کلانشهر نیستیم و نمی‌خواهیم جمعیت ما به بالای یک میلیون نفر برسد چون می‌بینیم که امروز نه تنها در کشور ما بلکه در جهان، کلانشهرها در ابتدایی‌ترین مسائل خود مانده‌اند.

سفید با بیان اینکه هدف‌گذاری شورای شهر یزد در دور پنجم متفاوت است، افزود: بیان و معرفی این رویکردها توسط رسانه‌ها، مطالبات مردم را از اعضای شورا متفاوت می‌کند.

رئیس شورای شهر یزد تصریح کرد: ما می‌خواهیم مشارکت مردم را بالا ببریم و به دنبال آن نیستیم که با ارقام بالا، بودجه شهرداری را افزایش دهیم بلکه می‌خواهیم مردم را در امور شهر دخیل کنیم.

وی تاکید کرد: شورا نمی‌خواهد شهرداری یزد حجیم، بزرگ و دارای بودجه‌های بالا باشد بلکه می‌خواهیم مردم در امور شهر مشارکت کنند و این حس در مردم ایجاد شود که شهرداری به آنها میدان داده است.

سفید در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ۱۰ تقاضای هتل پنج ستاره در شهرداری مطرح است، اظهار امیدواری کرد: با ضوابطی که در بودجه شهرداری در نظر گرفته شده، بتوانیم مقدمات اجرای این هتل‌ها را فراهم کنید.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی طرح‌های بسیاری دارد، افزود: تمرکز خود را بر مشارکت و حضور بخش خصوصی گذاشته ایم و تلاش می‌کنیم دیوارهای بی‌اعتمادی بین مردم و شهرداری از بین برود.

سفید خاطرنشان کرد: ما می‌خواهیم به جای ساخت پل و زیرگذر و بلوار، تکلیف پروژه‌های بخش خصوصی را مشخص کنیم و این روند نیز تاکنون دنبال شده است.

وی یادآور شد: یزد، شهر تاریخی و توریستی است و حال که این موضوع را پذیرفته ایم، باید بتوانیم یک بسته گردشگری ارائه دهیم و باید بتوانیم از پروازهای خارجی تا رفتار مردم کوچه و بازار را مدنظر قرار دهیم و روی آن کار کنیم.

سفید تاکید کرد: اگر تقاضای بخش خصوصی متناسب با شهر انسان محور باشد، از آن استقبال خواهیم کرد و موارد بسیار متعددی است که مردم می توانند در آن مشارکت کنند.

وی از جمله این موارد به اعلام آمادگی برای خرید باغ‌هایی که صاحبان آنها به دلیل بی‌آبی به دنبال فروش یا تغییر کاربری هستند، خبر داد و گفت: می توانیم به جای اینکه زمین کاملا بایر را تبدیل به فضای سبز کنیم، از این باغ‌های نیمه‌جان برای ایجاد فضای سبز در محله ها استفاده کنیم.