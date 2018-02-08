تهرانی ها میهمان لاله ها شدند/گلباران ۲۵۰مزار شهدا در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، هم زمان با ۱۹ بهمن ماه و هشتمین روز از دهه مبارک فجر، مردم و مسئولین سراسر استان تهران به میهمانی لاله ها رفتند.

۷ گلزار رودهن گلباران شد

۷ گلزارشهدای رودهن باحضور مسئولان بخش و بسیج ادارات شهرستان دماوند غباروبی و عطرافشانی شد.

فرمانده بسیج سپاه بخش رودهن در حاشیه این مراسم، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رودهن ۱۲۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی ایران کرده است که این شهدا در ۷ گلزار آرمیده اند.

سرهنگ پاسدارحسن مرشدی افزود: به مناسبت این ایام فرخنده مردم و مسئولین رودهن بر مزار شهدا حضور یافتند، تا بار دیگر با شهدا بیعت بسته و بر ادامه راه آن ها تاکید کنند.

وی افزود: ما تا آخرین قطره خون در صحنه بوده و ادامه دهنده آرمان شهدا و امام شهدا خواهیم بود.

مرشدی گفت: رودهن منزل ابدی ۵ شهید گمنام است، که امروز مزار این شهدا نیز عطرافشانی شد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از برنامه های امروز ما دیدار با خانواده شهدا است، که این دیدار از خانواده شهید «میثمی» شروع شده است.

۲۳ گلزار شهدای ورامین گلباران شد

۲۳ گلزار شهدای شهرستان ورامین نیز امروز و با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی، رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، سید حسین نقوی حسینی، نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک و نیز سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، سردار عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی شرق استان تهران، محمدرضا یوسفی فرماندار ورامین و جمعی از مسئولین و فرماندهان نیروهای نظامی وانتظامی و مردم غیور این شهرستان گلباران شد.

شرکت کنندگان در این مراسم، با اهدای گل و قرائت فاتحه نسبت به ادامه راه شهدا تاکید کردند.

نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورامین در طول دوران دفاع مقدس بیش از ۱۴۰۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

نقوی حسینی ادامه داد: در مراسم امروز سعی داریم به بهترین شکل نسبت به مقام شهدا ادای احترام کرده و بر ادامه راه این عزیزان گلگون کفن تاکید کنیم.

۲۵۰ گلزار شهدا در استان تهران گلباران می شود

رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران نیز در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: امروز قریب به ۲۵۰ گلزار شهدا در سراسر استان تهران با حضور پرشور مردم و مسئولین و خانواده های شهدا گلباران خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی گفت: مراسم متمرکز و استانی میهمانی لاله ها اقلیت های دینی در استان تهران، با حضور مسئولان استانی در مراسم یادواره ملی شهدای ادیان توحیدی، در ساعت ۱۳:۳۰ امروز و در خیابان زرافشان اسلامشهر، آرامستان آشوریان برگزار خواهد شد.

محمودی گفت: مراسم استانی نیز امروز و با حضور استاندار تهران و دیگر مسئولان استانی در بهشت زهرا(س) برگزار می شود.

وی با بیان این که تاکید بر ادامه راه شهدا و پیروی از ولایت فقیه، هدف از برگزاری مراسم میهمانی لاله ها در استان تهران است، اظهار داشت: شهدا در وصیت نامه های خود، همواره بر تبعیت از ولایت فقیه و نیز حفظ حجاب و استقلال کشور تاکید داشتند و امروز همه ما با حضور در این مراسم، به این عزیزان سفر کرده اعلام می کنیم، که راه پر افتخار آن ها در ادامه راه نورانی انقلاب اسلامی با قوت و قدرت ادامه خواهد یافت.

محمودی افزود: تعدادی از مزار شهدا در استان تهران نیز عصر امروز گلباران خواهد شد.

در شهرستان پیشوا نیز با حضور مردم و مسؤولان این شهرستان در صحن مطهر حضرت امامزاده جعفر (ع)، مزار شهدای گمنام و گلزار شهدای محله کهنک گلباران شد.

امام جمعه پیشوا در حاشیه این مراسم، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امنیت امروز کشور و عزتی که در جهان داریم به برکت انقلاب اسلامی و مجاهدت های شهدای عزیز است.

حجت الاسلام والمسلمین روح اله باقری زنده نگاه داشتن یاد و خاطر شهدا را یکی از وطایف همگانی در دهه مبارک فجر دانست و گفت: متأسفانه امروز شاهد هستیم که بعضی در داخل و دشمنان خارجی به دنبال این هستند که یاد و خاطره شهدا را از ذهن مردم بزدایند، اما هرگز موفق نخواهند شد.

وی اضافه کرد: انقلاب اسلامی پس از گذشت ۴۰ سال از عمر پر برکت خود، اکنون ملجاء و پناهگاه تمام آزادی خواهان و مستضعفان جهان است و این امر میسر نمی شد، جز به رشادت های شهدای عزیز و گرانقدر و ما وظیفه داریم راه این عزیزان را همواره ادامه دهیم.

در شهرستان ری و بخش «فشافویه» این شهرستان نیز با حضور هدایت اله جمالی پور، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه ری و جمعی از مردم و خانواده های معظم شهدا مراسم غبارروبی گلزار شهدای مدافع حرم برگزار شد.

جمالی پور در این مراسم گفت: ما باید پاسدار خون شهدا و ادامه دهنده راه آن ها باشیم، این عزیزان رفتند و خون خود را نثار کردند، تا کشور بماند و استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی بماند، حال ما موظف هستیم از آرمان های این عزیزان دفاع کنیم.

بر اساس این گزارش، مراسم میهمانی لاله ها در شهرستان های استان و نیز شهر تهران با شکوه و عظمت خاصی برگزار شد و شرکت کنندگان در این مراسم، به مقام شهدا ادای احترام کردند.