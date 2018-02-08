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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۵۱

هفته بیست و سوم لیگ برتر؛

پیروزی پرگل سایپا برابر ذوب‌آهن/ امیر قلعه نویی اخراج شد

پیروزی پرگل سایپا برابر ذوب‌آهن/ امیر قلعه نویی اخراج شد

دیدار تیم های فوتبال سایپا و ذوب آهن در هفته بیست و سوم لیگ برتر با پیروزی شاگردان علی دایی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته بیست و سوم لیگ برتر از ساعت ۱۶ امروز تیم فوتبال سایپا در ورزشگاه شهید دستگردی میزبان ذوب آهن اصفهان بود که این دیدار در پایان با برتری ۴ بر ۲ شاگردان علی دایی همراه بود.

مهدی ترابی(۱۶ - پنالتی)، محمد دانشگر(۳۹)، علی قلی زاده(۷۳) و رضا جعفری(۸۴) برای سایپا گل زدند و استنلی کی روش(۱۰) و قاسم حدادی فر(۹۲) برای ذوب آهن گل زدند.

امیر قلعه نویی که به روند داوری این دیدار اعتراض داشت پس از تذکرات داور و عدم توجه او از کنار زمین اخراج شد. ذوب آهن در نیم فصل دوم نتایج بسیار خوبی کسب کرده بود و توانسته بود خود را به رده دوم جدول رده بندی برساند.

با این نتیجه سایپا و ذوب آهن هر دو ۳۸ امتیازی شدند اما به دلیل تفاضل گل بهتر ذوب آهن در رده دوم جای گرفت و سایپا در رده سوم است.

کد مطلب 4223187
رضا خسروي

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