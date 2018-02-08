به گزارش خبرنگار مهر، سید حمزه جلویانی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، ایجاد همدلی و تعامل بین رسانه و احزاب است چرا که نزدیک شدن احزاب و فعالان سیاسی با صاحبان قلم را مدنظر داریم.

وی افزود: تمام فضاهای رسانه‌ای دنیا در مسیر تقابل با انقلاب اسلامی ایران بسیج بوده و هستند ولی ما قصد بررسی و نقد دغدغه‌های استان خوزستان را داریم.

رئیس خانه احزاب خوزستان تصریح کرد: فعالان و نخبگان سیاسی خصوصاً احزاب که تا امروز آن‌گونه که بایدوشاید نقش‌آفرینی نداشتند؛ باید هم صدا با دیگر نخبگان، زمینه توسعه تحزب را در مسیر همگرایی و نه تقابل را فراهم کنند.

جلویانی ادامه داد: تشکیل خانه احزاب کاری نو و این خانه، نوزادی تازه متولد است که نیاز به تربیت و پرورش دارد تا خمیرمایه شکل و شاخصه شخصیت خودش را پیدا کند.

احزاب بیشتر انتخاباتی هستند

وی بیان کرد: هنوز احزابی که همگرایی و مطالبه گرایی داشته باشد را ندیدم و به نظر می‌رسد احزاب بیشتر انتخاباتی هستند؛ استراتژی کار ما ساماندهی احزاب و آموزش مردم برای ورود به تحزب، آشنایی افراد عضو به حوزه کاری خود، مطالبه گری حقوق شهروندی مردم از قوه مجریه، مقننه و قضائیه است.

رئیس خانه احزاب خوزستان عنوان کرد: احزاب زمانی می‌توانند مطالبه گر باشند که شاکله و چارت سازمانی نهادینه مستمر نه فصلی و انتخاباتی را احیا کنند و از شهر تا روستا، گسترش پیدا کرده و با برقراری دفاتر جلسات مستمری برگزار کنند.

جلویانی یادآور شد: احزاب و خانه احزاب با دولت‌ها آمده و به آنها هم می‌روند ولی اگر نهادهای مدنی تأثیرپذیر از دولت‌ها نباشند قطعاً می‌توان شاهد رشد و توسعه احزاب آن هم در راستای حمایت از دولت به عنوان بازوان مردم باشیم.

شاهد جوان‌گرایی مدیران نیستیم

وی اظهار کرد: اکنون هنوز در نقطه ایستا توسعه قرار داریم و آن هم به علت عدم چرخش نخبگان است؛ چرا با گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز شاهد جوان‌گرایی مدیران نیستیم.

رئیس خانه احزاب خوزستان با اشاره به اینکه اشتغال جوانان دغدغه اصلی خانواده‌های خوزستانی است، گفت: برای برطرف کردن این نگرانی خانواده‌ها باید مدیران کارآفرین، جسور، معتقد به اقتصاد مقاومتی و جهادی داشته باشیم.

جلویانی بیان کرد: از مدیران خوزستانی می‌خواهم برای یک بار هم که شده منشور امام علی (ع) به مالک اشتر را مطالعه کنند؛ آن نگاه عمیق امیرالمؤمنین نسبت به کارگزاران نظام برای اکنون هم کاربرد دارد.

به استاندار نقد داریم

وی اضافه کرد: با وجود جوان بودن استاندار خوزستان و شاخصه بومی از وی حمایت می‌کنیم ولی این به معنای عدم نقد در انتصابات، مدیریت و چرخش مدیران نیست؛ مدیرانی که ۲۰ سال بر سیطره مدیریت خوزستان تکیه زده‌اند را به خداترسی فرا می‌خوانیم.

رئیس خانه احزاب خوزستان در ارتباط با برنامه‌های خانه احزاب گفت: ساماندهی احزاب، ایجاد بانک اطلاعاتی احزاب، برنامه‌ریزی در حوزه آموزش برای تحزب و تحقق حقوق شهروندی، همایش ملی خانه‌های احزاب کشور در آبادان، پایه‌گذاری تأسیس خانه زنان و همچنین نقش‌پذیری احزاب در توسعه سیاسی استان از جمله برنامه‌های خانه احزاب خوزستان هستند.

جلویانی با اشاره به اینکه شعار توسعه برای استان «من یک خوزستانی هستم» است، یادآور شد: گره زدن مطالبات گروه‌های سیاسی با گروه‌های مردمی به عنوان یک گپ گفتمانی از دیگر برنامه‌هایی است که تأکید می‌کند تا احزاب منافع مردم را نه حزب خود به یک گفتمان تبدیل کنند.

از خانه احزاب ایران جلوتریم

وی با اشاره به اینکه نماینده تمام جریانات فکری اصولگرا، اعتدالیون و اصلاح‌طلبان هستیم، گفت: خانه احزاب خوزستان برای اولین بار در کشور از خانه احزاب ایران هم جلوتر است چون توانستیم ۱۱ همایش با فعالان سیاسی، دو همایش برای بانوان و تعداد بسیاری کارگاه آموزشی برگزار کنیم.

رئیس خانه احزاب خوزستان با اشاره به اینکه وامدار هیچ‌کسی حتی نمایندگان مجلس نیستیم، گفت: نظام جمهوری اسلامی، ولایت‌فقیه و مردم خط قرمز ما هستند؛ برنامه‌ریزی شده تا هر هفته یک نماینده از کمیسیون ها و همچنین مدیرکل متبوع را برای پاسخگویی دعوت کنیم.

جلویانی با اشاره به بحران مدیریتی در میراث فرهنگی بیان کرد: متأسفانه در استان خوزستان با چالش پدرخواندگی در برخی حوزه‌ها و ادارات کل مواجه هستیم؛ ضمن اینکه متأسفانه بیش از ۶۰ درصد انتصابات در پتروشیمی‌ها برای افراد غیربومی است.

وی در پایان با اشاره به اینکه برخی مدیران اعتقادی به جریان احزاب ندارند، گفت: برنامه‌ای برای توسعه کشور ارائه نداده‌اند و تا زمانی که قدرت چانه‌زنی و دیپلماسی آنها بر مبنای منافع جمعی مردم افزایش پیدا نکند، راه به جایی نخواهیم برد.