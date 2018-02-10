سیدعلی کاشفی خوانساری نویسنده و روزنامهنگار باسابقه حوزه کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر از کمتوجهی جایزه کتاب سال به بخش کودک و نوجوان، انتقاد کرد و گفت: تصور من این است که این کم توجهی به غلبه مسایل سیاسی برمیگردد. این روزها سیاست در اولویت است و کودکان، بهعنوان آیندهسازان این مرز و بوم، فراموش شدهاند و چون صدای اعتراض ندارند، کسی به آنها اهمیت نمیدهد و همه در تلاش برای راضی نگه داشتن بخشها و گروههای دیگر جامعه هستند.
سردبیر فصلنامه تخصصی کودک و نوجوان یکی دیگر از دلایل کمتوجهی به کتابهای نوشته شده برای این گرده سنی را غلبه نگاه روشنفکرانه دانست و افزود: این نگاه موجب شده حتی کسانی که کتاب میخوانند هم ادبیات کودک و نوجوان را بیاهمیت تلقی کنند و به آن توجهی نداشته باشند. برای همین است که نویسندگان و مترجمان خوب گروه سنی کودک و نوجوان، آنقدر برای این گروه از کتابخوانها مطرح و شناخته شده نیستند که مثلا پدیدآورندگان ادبیات بزرگسال.
کاشفی خوانساری با اشاره به آمار بالای تولید کتاب کودک و نوجوان در بازار نشر ایران گفت: امروز ۲۰ درصد از عناوین کتابهای منتشر شده در ایران، کتابهای کودک و نوجواناند. همچنین این گروه سنی، به لحاظ شمارگان، ۴۰ درصد نشر ایران را به خود اختصاص داده است و ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کشور ما، کودک و نوجواناند حالا چگونه میتوان این گروه و خواستهها و نیازهاشان را نادیده گرفت!؟
این پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان در ادامه بیان کرد: ادبیات کودک و نوجوان در سالهای اخیر، افتخارآفرین بوده و جایزههای جهانی متعدد را به خود اختصاص داده اما متاسفانه جایزه کتاب سال ۱۳۹۶، هیچ سهمی را به این شاخه از ادبیات اختصاص نداده و این در حالی است که برخی سالها حتی چهار یا پنج برگزیده این جایزه، فعالان و پدیدآورندگان ادبیات کودک و نوجوان بودهاند.
کاشفی خوانساری همچنین با اشاره به جشنواره نقد کتاب گفت: این جشنواره هم چند ماه پیش برگزار شد. در آییننامه این جشنواره آمده که به چهار گروه سنی از جمله کودکان و نوجوان جایزه تعلق خواهد گرفت اما حتی در آن مراسم هم این گروه سنی نادیده گرفته شدند و این بیتوجهی به ادبیات کودک و نوجوان، یک آسیب جدی و گونهای عوامزدگی است که ما را از اهداف بلندمدت خود در ارتباط با ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی دور میکند.
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