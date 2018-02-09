به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی بیرانوند رئیس کلانتری ۱۱۵ رازی گفت: ساعت ۱۱ امروز اهالی خیابان قزوین متوجه سر و صدای زن جوان و افتادن پسر جوان در کنار پیاده رو شدند. با حضور مردم مشخص شد پسر جوان قصد سرقت موبایل زن ۳۴ساله را داشته است که این زن با هوشیاری متهم را از روی موتور سیکلت به پائین کشیده و راکب موتور هم فرار کرده است.

به گفته وی با دستگیری متهم دقایقی بعد افراد حاضر متوجه شدند راکب یک دستگاه موتور سیکلت که در پیاده رو بیمارستان فارابی در حال حرکت بوده است به علت برخورد با موانع جان خود را از دست داده است.

با اعلام موضوع به پلیس بلافاصله عوامل کلانتری ۱۱۵در محل حاضر شدند. با توجه به حساسیت موضوع، رئیس کلانتری هم در محل حاضر و تحقیقات در این باره آغاز شد.

رئیس کلانتری ۱۱۵ رازی ادامه داد: بررسی های اولیه نشان می داد دو پسر جوان قصد سرقت موبایل زن جوان را داشته اند که یکی از آنها با هوشیاری زن جوان و مردم دستگیر شده وراکب موتور هنگامی که برای دیدن صحنه دستگیری همدستش به عقب بر می گردد با موانع برخورد و به علت شدت حادثه جان خود را از دست می دهد.

سرهنگ مجتبی بیرانوند بیان کرد: ماموران در بررسی حادثه متوجه رفتارهای مشکوک پسر جوانی در محل شدند که با دستگیری او، این فرد مدعی شد همدست متهمان بوده است و برای اطلاع از وضعیت انها به محل آمده که دستگیر شده است.

وی تصریح کرد: متهمان چهار جوان ۲۰ تا ۲۴ ساله بودند که در پوشش دو موتور سیکلت دست به سرقت می زدند. انها در اعترافات اولیه خود مدعی شدند بیشترین سرقت هایشان را از بیماران و همراهان مریض بیمارستان فارابی انجام داده اند.

در حال حاضر تحقیقات بیشتر برای دستگیری آخرین عضو این باند ادامه دارد.