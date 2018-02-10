سعید آذری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره باخت ذوب آهن به سایپا در هفته بیست و سوم لیگ برتر و اعتراض ذوبی‌ها به اشکان خورشیدی به خاطر قضاوتش در این مسابقه، گفت: ما نسبت به این نوع چینش داوری انتقاد داریم. خورشیدی این فصل یک خط در میان برای ما قضاوت کرده است و تقریبا در تمام این مسابقات اشتباهات فاحش داشته است. خورشیدی یا برای تیم حریف پنالتی های اشتباه گرفته است و یا به نفع ما پنالتی اعلام نکرده؛ مثل بازی با سپاهان که باید دروازه بان این تیم اخراج می شد و یک ضربه پنالتی به نفع ما می گرفت. در بازی با پدیده هم همینطور.

نمی دانم مشکل خورشیدی با ذوب آهن چیست؟

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن افزود: آیا کمیته داوران باید اصرار داشته باشد داوری را برای بازی های ذوب آهن بگذارد که مدام اشتباهات سریالی مرتکب می شود؟ این برای خود داور هم خوب نیست. در بازی با سایپا معلوم نشد خورشیدی چرا برای سایپا پنالتی گرفت و آنطرف که سایپایی ها مرتکب خطای واضح و مشهود شدند را ندید. نمی دانم مشکل خورشیدی با ذوب آهن چیست.

عذرخواهی داوران را نمی خواهیم

آذری تاکید کرد: مگر می شود اینقدر به یک باشگاه ظلم شود. قلعه نویی آنقدر اذیت شد که «از کوره در رفت». بعد از بازی با پدیده همین آقای خورشیدی به خاطر اشتباهاتش عذرخواهی کرد. حرف ما این است که داوران نه اشتباه کنند و نه عذرخواهی. ما هم در قالب سرمربی و یا مدیر یک تیم اشتباهاتی داریم ولی ضرر این اشتباهات متوجه خودمان است نه بقیه. در صورتی که اشتباهات داوری منافع دیگران را به خطر می اندازد.

پنالتی‌ای گرفتند که در مهدکودک هم نمی گیرند!

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن خاطرنشان کرد: وقتی هم حرفی می زنیم، مربی یک تیم دیگر می گوید که آذری چون خودش در سازمان لیگ است، این حرفها را می زند. در حالی که هفته گذشته برای تیم همین آقا یک پنالتی گرفتند که در مهدکودک هم اینطور پنالتی نمی گیرند!

خورشیدی را دیگر داور ما نگذارید

وی تصریح کرد: خورشیدی می تواند داور خوبی باشد ولی با اشتباهات سریالی، این ذهنیت را در ما تداعی می کند که با ذوب آهن مشکل دارد. تمام خواهش من این است که تا پایان فصل دیگر اشکان خورشیدی را داور مسابقات ما نگذارند.

شفاهی تذکر داده بودیم

آذری در پاسخ به این سئوال که آیا از کمیته داوران علت انتخاب خورشیدی برای مسابقات ذوب آهن را جویا شده است؟ گفت: کمیته داوران که در دسترس نیست. ما مراتب اعتراض خود را امروز در یک نامه به فدراسیون فوتبال می رسانیم. در دو، سه بازی گذشته به صورت شفاهی تذکر داده بودیم که انتخاب خورشیدی بار روانی ویژه ای را برای ما ایجاد می کند. دیگر چقدر باید این مسئله را تحمل کنیم؟

اشتباهات داوری ظلم است

وی درباره اخراج امیر قلعه نویی از روی نیمکت یادآور شد: این دیگر «نور علی نور» بود و اوج تکرار اشتباهات داور. مگر آستانه تحمل یک آدم چقدر است؟ وقتی اشتباهات سریالی باشد، حالت ظلم پیدا می کند.

حرفی بزنیم می گویند فدراسیون دست اصفهانی هاست

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن تاکید کرد: حالا چون ما اصفهانی هستیم، هیچ حرفی هم نمی توانیم بزنیم! تا یک چیزی می گوییم سریع با این جملات مواجه می شویم که «فدراسیون را اصفهانی ها گرفته اند».

قرار نیست همیشه برنده باشیم

آذری با اشاره به قطع شدن روند بردهای ذوب آهن با باخت مقابل سایپا یادآور شد: چنین چیزی در فوتبال طبیعی است. دلیل نمی شود اگر 8 هفته پشت سر هم برده اید، هفته نهم هم برنده باشید. نمی خواهم برد تیم علی دایی را زیر سئوال ببرم. آنها هم زحمت خودشان را کشیدند. با این حال باید از امیر قلعه نویی و بازیکنانم تشکر کنم و دست تک تک آنها را ببوسم.

مدافع استقلال باید اخراج می شد

وی ادامه داد: متاسفانه بعد از بازی ما با استقلال هجمه شدیدی علیه داور مسابقه راه انداختند و گفتند که داور به نفع ما پنالتی گرفته است؛ در صورتی که کارشناسان هم تایید کردند علاوه بر پنالتی، باید مدافع استقلال هم اخراجی می شد.

باید با روحیه مقابل الدحیل بازی کنیم

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در پایان درباره تقابل این تیم با الدحیل قطر در لیگ قهرمانان آسیا هم گفت: باید با روحیه در این مسابقه حاضر شویم. اگر بخواهیم خوشبینانه به باخت مقابل سایپا نگاه کنیم، می توانیم آنرا به فال نیک بگیریم تا بازیکنان فکر نکنند تحت هر شرایطی برنده هستند. امیدوارم مقابل الدحیل به پیروزی برسیم و بازی های آسیایی را با سه امتیاز آغاز کنیم.