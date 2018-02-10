به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع ناشران انقلاب اسلامی با همکاری و همیاری چند نهاد فرهنگی، به‌منظور ترویج فرهنگ مطالعه، پویش کتاب‌خوانی کتاب‌شارژ را هم‌زمان با دهۀ فجر برگزار می‌کند.

کتاب محور این پویش «روایتی ساده از ماجرایی پیچیده» است که به‌همت حوزۀ هنری کودک و نوجوان استان تهران تولید شده است. این کتاب نوشتۀ ابراهیم حسن‌بیگی است و انتشارات سورۀ مهر آن را منتشر کرده است.

این رمان، داستانی از ماجراهایی است که در دوران ارباب‌رعیتی در ترکمن‌صحرا پیش می‌آید. قهرمان داستان پسر نوجوانی به‌نام الیاس است که دل‌دادۀ صفورا، دختر خانِ آبادی می‌شود؛ اما اتفاقاتی رخ می‌دهد که در نتیجۀ آن، خانواده‌اش قربانی ظلم خان می‌شوند و نفرت جای عشق را می‌گیرد. الیاس تصمیم می‌گیرد از خان انتقام بگیرد. این انتقام‌گیری پای الیاس را به تهران باز می‌کند و ...

ابراهیم حسن‌بیگی تا کنون آثار زیادی را در حوزۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به چاپ رسانده و نویسندۀ چیره‌دستی است. او متولد ترکمن‌صحراست و آشنا به آداب و رسوم ترکمن‌ها و تلاش کرده در همین فضا، مفهوم عدالت‌خواهی را در داستانش بگنجاند. او دربارۀ داستان رمانش می‌گوید: «روایت الیاس در این رمان، روایت زمین است و خان و رعیت و صد البته ظلم و ستم با چاشنی عشقی ناخواسته در الیاس. مفهوم برتری و نابرابری و ظلم و ستم و در یک کلام استکبار، مفهومی است که در ظرف مکان و زمان نمی‌گنجد و الیاس بهانه‌ای است تا نوجوان امروز ما با این مفاهیم آشنا شوند.»

باتوجه‌به اینکه بسیاری از مخاطبان این پویش دانش‌آموزان‌اند، بخش ویژۀ دانش‌آموزی همگام با طرح کندوی کتاب اتحادیۀ انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در این پویش برگزار می‌شود. این بخش به‌صورت متمرکز در تمام مدارس سطح کشور که انجمن اسلامی فعال دارند برگزار می‌شود و جایزۀ ویژه‌ای دارد.