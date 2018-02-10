حرکت نظام سلطه به سمت جنگ نرم در جبهه مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی در همایش هم اندیشی میهمانان خارجی شرکت کننده در جشن های فجر انقلاب اسلامی که صبح امروز (شنبه) برگزار شد، گفت: برای تبیین دستاوردهای انقلاب، لازم می دانم تا مختصری از وضعیت ایران در دوران رژیم طاغوت از جهات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بیان کنم؛ چرا که بدون توجه به شرایط داخلی و خارجی ایران در دوران قبل از انقلاب اسلامی، نمی‌توان به عظمت دستاوردهای این انقلاب الهی و دستاوردهای ارزشمند جمهوری اسلامی در دوران ما بعد از انقلاب پی برد.

ولایتی گفت: نظام سیاسی ایران در دوران قبل انقلاب اسلامی، نظام پادشاهی به شکل موروثی بود و مردم ایران هیچ نقشی در به قدرت رسیدن پادشاه نداشتند. هم رضا خان و هم محمدرضا پهلوی به عنوان دیکتاتورهای مستبد، خشن و بیگانه‌پرست که هیچ اختیاری از خود نداشتند، هر دو با نظر بیگانگان به قدرت رسیدند و در واقع دست نشانده آنان بودند. تحقیر مردم ایران از یک طرف و بها دادن به بیگانگان از طرف دیگر از خصوصیات خاندان حاکم پهلوی در ایران بود.

وی با بیان اینکه از نظر اقتصادی، اقتصاد ایران در سال‌های پایانی رژیم پهلوی، یک اقتصاد کاملاً وابسته به خارج بود، تصریح کرد: نداشتن برنامه مشخص اقتصادی، عقب ماندگی علمی، وابستگی شدید به صادرات نفتی، رشد سرمایه داری در دامان امپریالیسم، نابودی کشاورزی، سطح بالای بیکاری و کم کاری، درآمد سرانه بسیار پایین، وضع بد بهداشت همگانی، بی اعتنایی به علم، مراکز علمی و تحقیقاتی، اشرافی گری شدید، توزیع ناعادلانه درآمدهای ملی و تشدید فاصله طبقاتی و در یک کلام، فساد، اسراف، ظلم اقتصادی و فقر اکثریت مردم ایران از ویژگی های برجسته مدیریت فاسد، بی کفایت و ناکارآمد این دوران بود.

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی بیان اینکه مبارزه با فرهنگ اسلامی و ملی از مختصات فعالیت‌های فرهنگی رژیم طاغوت می‌باشد، تصریح کرد: اسلام‌زدایی از یک طرف و ترویج فرهنگ غربی از طرف دیگر، از اولویت‌های کاری تمامی دستگاه‌های فرهنگی رژیم پهلوی بود.

ولایتی اظهار داشت: در چنین شرایطی انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) به وقوع می پیوندد و پس از قرن ها، الگو و ساختار نوینی از نظام سیاسی در دنیا تحت عنوان مردم سالاری دینی را که متکی به رأی مردم و در چارچوب اصول و موازین اسلام ناب محمدی (ص) است را تشکیل می دهد.

وی تصریح کرد: چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی می گذرد و امروز به روشنی می توان کمیت و کیفیت نتایج ارزشمند و دستاوردهای شگرف آن را در سطح داخل، منطقه و جهان به تماشا نشست.

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران به برکت انقلاب اسلامی و براساس آمارهای مراکز معتبر جهانی، از نظر روند رشد علمی و فناوری، جزو شتابنده‌ترین ها کشورها در سطح دنیا محسوب می شود و سرعت پیشرفت علمی ملت ایران ۱۱ برابر متوسط دنیاست. افزایش میزان تولیدات علمی، پیشرفت در حوزه های فناوری نانو، سلول های بنیادی، فناوری هسته ای، حوزه هوافضا، بیوتکنولوژی و حوزه داروهای پزشکی تنها گوشه ای از دستاوردهای انقلاب در عرصه های علمی و فناوری است.

ولایتی گفت: در حوزه سیاسی باید از استقلال در تصمیم‌گیری، حفظ تمامیت ارضی کشور، انتخابات آزاد، افزایش بینش سیاسی مردم، استقلال در سیاست خارجی و رساندن ایران به عزت و کرامت لایق خود باید نام برد که باعث شده است جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مردم سالار دینی، جزو دموکراتیک ترین کشورها در دنیا به شمار رود.

وی ادامه داد: از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز همانگونه که مستحضر هستید، انقلاب اسلامی ایران به رغم تحریم های چهل ساله، دستاوردهای بزرگی برای ملت ایران به ارمغان آورده است که گسترش عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت و امکانات، ایجاد زیرساخت های اقتصادی و خودکفایی، در بسیاری از زمینه ها از آن جمله است.

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی ادامه داد: همچنین باید از احیا و اجرای قوانین اسلامی در سطح کلان جامعه در ابعاد سیاستگذاری و قانونگذاری و اجرا، ترویج فرهنگ اسلامی و قرآنی و احیای شعائر الهی و احکام اسلامی، مبارزه‌ با انحطاط و ابتذال‌ فرهنگی‌ و اعتلای فرهنگ اسلامی هم نام برد که دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگی به شمار می رود.

ولایتی گفت: علاوه بر آثار ارزشمند داخلی انقلاب اسلامی لازم می دانم از دو دستاورد مهم انقلاب اسلامی ایران در عرصه خارجی یعنی «گفتمان و اندیشه بیداری، مقاومت و استکبارستیزی» و «ورود اسلام به افقهای تمدن نوین اسلامی» در فراسوی جغرافیای ایران اسلامی نام برد که بیش از پیش سایر مکاتب فکری، نظری و تمدنی غرب را به چالش کشیده است و نظام سلطه و استکبار را با هزینه های سنگین مواجه ساخته است.

وی افزود: پدیداری و ماندگاری و باروری «اندیشه مقاومت» که امروز به مؤلفه ای تعیین کننده و قدرتمند در معادلات منطقه و جهان اسلام تبدیل شده است، یکی از تأثیرات بسیار مهم و راهبردی انقلاب اسلامی است که متأثر از آرمان ها، ارزش ها و اندیشه های انقلابی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران و تدابیر و تصمیم های دورنگرانه و استراتژیک مقام معظم رهبری است.

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کرد: اگر هدایت های مقام معظم رهبری و ایستادگی و شجاعت و درایت حضرت ایشان و مقاومت جوانان شیفته اسلام در لبنان و فلسطین و سوریه و عراق و ایستادگی دولت های قانونی این کشورها نبود، اکنون دمشق و بیروت و بغداد به دست عوامل صهیونیسم افتاده بود.

ولایتی گفت: با وجود اهداف متعددی که مقاومت اسلامی از نخستین روزهای شکل گیری در دستور کار خود قرار داده است، لیکن آزادی فلسطین و رهایی قدس شریف از بند اشغال، هدف متعالی و اولویت اول مقاومت اسلامی را تشکیل می دهد. مقاومت اسلامی به این دلیل شکل گرفت که براساس اصول مسلم و مبرهن اسلام ناب محمدی (ص)، امکان سازش با رژیم غاصب صهیونیستی وجود ندارد.

وی افزود: کدام مسلمان غیرتمندی است که به اشغال قبله اول مسلمین رضایت دهد؛ لذا تنها راه موجود، مقاومت و مبارزه بود تا هم شریعت اسلام حفظ شود و هم از حقوق حقه مسلمانان در هر نقطه ای از جهان که مورد ظلم واقع می شوند دفاع شود.

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی اظهار کرد: نظام سلطه در حوزه جنگ سخت و در مواجهه میدانی با اندیشه و گفتمان مقاومت اسلامی، عرصه را باخته است. تحولات داخلی در سوریه و عراق و نابودی داعش که اهرم فشار و ابزار راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تحقق منافع خویش از طریق از کار انداختن اندیشه مقاومت در این دو کشور بود، یکی از شکست های مهم نظام استکبار در مقابله مقاومت در هزاره سوم میلاد است.

وی گفت: ملت مظلوم یمن به رغم حملات گسترده متجاوزان سعودی که تحت حمایت غرب و آمریکا این کشور را به خاک و خون می کشند، از نظر میدانی و سیاسی تاکنون فاتح این نبرد نابرابر بوده است.

ولایتی تصریح کرد: تحولات داخلی لبنان در ماه های گذشته و عبور هوشمندانه و فاتحانه آن از معرض دسیسه های پیچیده ای آمریکایی- صهیونیستی که برخی از رژیم های مرتجع عربی نیز در شکل دهی به آن دست داشتند، مصداق دیگری از شکست برای نظام سلطه و استکبار در منطقه بود.

نظام سلطه به دلیل استیصال در نبرد نظامی به جنگ نرم

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی افزود: نظام سلطه و استکبار برای جبران شکست و رفع درماندگی و استیصال در نبرد نظامی و میدانی در مقابل جبهه مقاومت اسلامی، به جنگ نرم روی آورده است. برای همین است که مقاومت اسلامی امروز و در عین حال که دوران طلایی خود را سپری می کند، در شرایط حساس و پیچیده ای قرار گرفته است.

وی بیان کرد: چرا که صهیونیسم غاصب و پشتیبانان بین المللی آن به صورت برنامه ریزی شده و در پشت نقاب های متنوع در صدد تضعیف گفتمان مقاومت و بالکانیزه کردن کشورهای اسلامی و به حاشیه راندن مسأله مهم و حیاتی فلسطین هستند.

وی گفت: در شرایط فعلی، مهمترین راهبرد آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی از حکام عربی که با پشت کردن به مبانی اسلام ناب محمدی و اصول گفتمان مقاومت در جبهه دشمن غربی – عبری قرار گرفته اند، دامن زدن به اختلاف‌های قومی و مذهبی و منازعات فرقه‌ای در میان مسلمانان و تضعیف پایه‌های اقتدار ملی در کشورهای عضو جبهه مقاومت و تجزیه آن هاست.

ولایتی گفت: امروز امت اسلام برای حفظ دستاوردهای میدانی و سیاسی ناشی از پیروزهای جبهه مقاومت و همچنین عبور از توطئه های نرم و سخت موجود و پیش رو که قدرت های بین المللی تدارک دیده اند، بیش از هر زمان دیگری به وحدت و اتحاد که مقدمه رسیدن به تمدن نوین اسلامی که مقصد و هدف غایی تمام جنبش های اسلامی است، نیازمند است.

نظام سلطه و استکبار و وابستگان منطقه ای آن، از خصومت و کینه‌ورزی خود علیه کشورهای اسلامی و جوامع مسلمان و گفتمان مقاومت هرگز دست بر نخواهد داشت، از این رو ملت های مسلمان باید دائما خود را برای مواجهه با هر تهاجمی از سوی دشمن مهیا سازند و لازمه آن تداوم کار فرهنگی و بصیرت‌افزایی در سطح جوامع اسلامی از سوی علما، فقها، متفکران، اندیشمندان و نخبگان و فعالان فرهنگی جهان اسلام و جبهه مقاومت است.