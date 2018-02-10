پرداخت تسهیلات ۱۲۰ میلیون تومانی بدون سپرده گذاری در بانک مسکن

محمد پورقربانی در گفتگو با مهر ضمن تبریک ایام دهه فجر اظهار داشت: بانک مسکن به عنوان متولی بخش مسکن و ساختمان عمده تمرکز و فعالیت خویش را در بخشهای خرید، ساخت، تعمیر و تسهیلات انبوه سازی متمرکز کرده و تلاش دارد با ارائه خدمات ریالی تسهیلاتی مطلوب در راستای توسعه و رونق اقتصادی گام بردارد.

پورقربانی از رونق بازار مسکن در استان در گزارش مقایسه ای تعداد فروش اقساطی خرید سال ۹۵ و ۹۶ خبر داد و گفت: در بخش خرید در سال گذشته ۲۹۵ فقره تسهیلات و و در سال جاری تا کنون ۴۰۲ فقره تسهیلات اعطا شده که نشان از رشد و تحرک نسبی بازار است.

وی در خصوص چگونگی تسهیلات اعطایی از طریق اوراق تسهیلات مسکن بیان داشت: متقاضیان می توانند تسهیلات خرید مسکن را از محل خرید اوراق تسهیلات مسکن، بدون سپرده گذاری تا پایان سال جاری تا سقف ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال دریافت کنند.

وی عنوان کرد: از این مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال اوراق تسهیلات خرید ۱۲ ساله با نرخ ۱۷.۵ درصد، ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات جعاله ۵ ساله با نرخ ۱۷.۵ درصد و ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات بدون سپرده عادی ۵ ساله با نرخ ۱۸ درصد جهت زوجین است.

پور قربانی ادامه داد: همچنین از محل اوراق تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال به صورت انفرادی تسهیلات اعطا می شود که از این مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال را اوراق تسهیلات خرید مسکن ۱۲ ساله با نرخ ۱۷.۵ درصد، ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات جعاله ۵ ساله با نرخ ۱۷.۵ درصد از محل اوراق و ۱۰۰ میلیون ریال را نیز تسهیلات بدون سپرده عادی به مدت ۵ سال با نرخ ۱۸ درصد تشکیل می دهد.

مدیر شعب بانک مسکن خراسان جنوبی از کاهش یک و نیم درصدی تسهیلات اعطایی صرفا جهت ساخت از محل اوراق تسهیلات مسکن در بافت فرسوده نیز خبر داد.

وی در ادامه به حساب صندوق مسکن یکم اشاره و بیان داشت: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مسکن به افرادی که برای اولین بار اقدام به تهیه واحد مسکونی می کنند از طریق سپرده گذاری تسهیلات خرید و ساخت مسکن پرداخت می کند.

وی ادامه داد: سقف فردی تسهیلات قابل اعطا بر روی هر واحد در بیرجند ۶۰۰ میلیون ریال و سایر شهرهای استان معادل ۴۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.

پرداخت تسهیلات صندوق مسکن یکم برای بافت های فرسوده

وی بیان داشت: همچنین در بافت فرسوده شهری پرداخت تسهیلات از محل صندوق مسکن یکم با نرخ ۸ درصد بدون رعایت شرط خانه اولی بودن امکان پذیر است.

مدیر شعب بانک مسکن استان خراسان جنوبی در تشریح صندوق یکم نیز گفت: امسال تا این لحظه بالغ بر ۸۹۲ فقره حساب صندوق پس انداز مسکن یکم افتتاح شده است که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل شاهد ۸ درصد رشد تقاضا برای افتتاح حساب مذکور هستیم .

وی افزود : سقف تسهیلات صندوق یکم با تجمیع دو حساب جهت زوجین یک میلیارد و دویست میلیون ریال پیش‌بینی شده و میزان سود این تسهیلات برای مناطق غیر بافت فرسوده ۹.۵ و برای بافت‌های فرسوده ۸ درصد است.

به گفته وی قسط ماهیانه این تسهیلات حدود چهارده میلیون ریال خواهد بود.

حمایت بانک مسکن خراسان جنوبی از تولید داخلی

پورقربانی با بیان اینکه بهترین راه برای خانه‌دار شدن، استفاده از امکان پس‌انداز بانکی و برخورداری از تسهیلات است، گفت: تا زمانی که سیستم پس‌انداز بانکی فعال نشود، نمی‌توان انتظار داشت که زمینه برای خانه‌دار شدن اقشار مختلف در مدت زمان مناسب فراهم شود.

پورقربانی در ادامه سخنان در خصوص تسهیلات پرداخت شده مسکن در بخش بافت فرسوده گفت: از ۴۲ واحد معرفی شده متقاضی تسهیلات بافت فرسوده شهری ۱۳ واحد به مبلغ ۴.۵۰۰ میلیون ریال تامین مالی شده و ۲۹ واحد در مرحله تشکیل پرونده است.

مدیر شعب بانک مسکن خراسان جنوبی همچنین از تلاش بانک مسکن برای حمایت از تولید داخل خبر داد و گفت: طی سال جاری ۸.۲۰۱ میلیون ریال خرید کالا بادوام و ۱۰.۴۷۰ میلیون ریال در بخش خدماتی بازرگانی و صنعت اعطای تسهیلات داشته ایم.

پرداخت ۴۶۲ فقره تسهیلات ازدواج

وی همچنین از پرداخت تعداد ۴۶۲ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۴۸.۶۰۰ میلیون ریال به زوج‌های جوان طی ۱۰ ماه گذشته از سال ۹۶ خبر داد و گفت: تسهیلات ازدواج برای آزادگان و جانبازان بالاتر از ۲۵ درصد و خانواده‌های شهدا، ۲۰۰میلیون ریال است.

پورقربانی با بیان اینکه امسال تعداد ۷۲۹ واحد مسکن مهر در استان خراسان جنوبی فروش اقساطی شده است، ادامه داد : تاکنون بالغ بر ۹۰درصد واحدهای مورد مشارکت بانک در تسهیلات مسکن مهر به مرحله فروش اقساطی رسیده و به متقاضیان تحویل شده است.