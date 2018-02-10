به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، به مناسبت دهه مبارک فجر، ویژهنامه الکترونیکی «قدرت پوشالی» با رویکرد بررسی کارنامه رژیم پهلوی در سه بخش اقتصادی، بینالمللی و جنایتهای رژیم پهلوی را منتشر کرد.
در دیباچه ویژهنامه «قدرت پوشالی» آمده است: هرچند رژیم پهلوی میکوشید با بیاعتنایی و ظلم به مردم، آنها را نادیده بگیرد، اما مردم ایران، ریشههای رژیم پهلوی را خشکاندند و «پوشالی» بودن قدرت رژیم پهلوی را بر جهانیان ثابت کردند. به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی: «...مگر در مخیله کسی میگنجید ملتِ یک کشور تحت سلطه آمریکا، اسیرِ فرهنگ غربی، اقتصادِ بکلی در مشت دشمنان قدرتمند بینالمللی، از لحاظ نظامی ضعیف، از لحاظ حیثیت بینالمللی منزوی، بلند شوند علیه همه نمادهای «قدرتِ پوشالی» مادی، و پرچم اسلام را بلند کنند در دنیای مادیگری...»
ویژهنامه الکترونیکی «قدرت پوشالی» در سه بخش تنظیم شده است؛ بخش اول با عنوان «ویرانه اقتصادی» به بررسی ضربات رژیم پهلوی به اقتصاد ایران میپردازد. در این بخش گزارشهایی با عناوین «هشت ضربه رژیم پهلوی به اقتصاد ایران»، «بررسی میزان عقبماندگی رژیم پهلوی»، «روایت سفارت امریکا از نقش محمدرضا پهلوی در فسادهای اقتصادی» و اسنادی از فسادهای مالی محمدرضا پهلوی منتشر شده است.
بخش دوم تحت عنوان «ذلت سلطنت»، وابستگیهای تحقیرآمیز رژیم پهلوی به غرب را مورد بررسی قرار میدهد. در این بخش، سعید لیلاز در گفتگویی، نمونههای تاریخی حقارت رژیم پهلوی در برابر غرب را بررسی میکند و یعقوب توکلی نیز طی یک گفتگو، لیستی از تحقیرهای رژیم پهلوی در برابر امریکا و انگلیس را ارائه میدهد. در این بخش همچنین ابراهیم متقی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران طی یادداشتی با عنوان «الگوی امریکا برای تحقیر رژیم پهلوی» به بررسی حقارتهای محمدرضا پهلوی در مواجهه با امریکا میپردازد.
بخش سوم و پایانی ویژهنامه الکترونیکی «قدرت پوشالی»، با عنوان «رژیم مردمکش»، با رویکرد مروری بر جنایتهای رژیم پهلوی، فهرستی از قتلعامهای مردم ایران توسط رژیم پهلوی را ارائه میدهد. در این بخش اسنادی از اعترافات احسان نراقی، مشاور فرح درباره پشت پرده رژیم پهلوی برای نخستین بار منتشر شده است. همچنین سیدمهدی قاسمی، یکی از شاهدان عینی جنایتهای رژیم پهلوی در سالهای ۵۶ و ۵۷ به روایت خاطرات خود از جنایات رژیم پهلوی در ۱۷ شهریور و روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی میپردازد.
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