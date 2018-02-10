رزمندگان گردانهای عزالدین قسام به حالت آماده باش درآمدند

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: روند تحولات مربوط به حملات امروز رژیم صهیونیستی به سوریه به ترتیب زمان وقوع به شرح زیر است:

واشنگتن درحمایت از اسراییل:برای یافتن راه مقابله باایران درتلاشیم

«هیثر نائورت» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه اعلام کرد که واشنگتن از حقِ اسرائیل برای دفاع از خود قویاً پشتیبانی می کند!

نائورت در این باره گفت: «آمریکا عمیقاً نگران تشدید خشونتها در مرز اسرائیل است و با قدرت از حقِ حاکمیتی اسرائیل (!) برای دفاع از خود حمایت می کند».

وی در ادامه ادعا کرد: «افزایش آگاهانه تهدید از سوی ایران و تمایل و جاه طلبی تهران برای قدرت نمایی و سلطه گری، تمام مردم منطقه- از یمن تا لبنان- را در معرض خطر قرار می دهد».

نتانیاهو: اسرائیل در برابر هرگونه حمله ایران، از خود دفاع می کند

رسانه های خبری رژیم صهیونیستی به نقل از «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم مدعی شدند که «اسرائیل به دنبالِ جنگ نیست ؛ اما در دفاع از خود در برابر حملات یا اقدامات تهران برای کسب پایگاهی استوار در سوریه، لحظه ای درنگ نخواهد کرد».

این در حالی است که رژیم صهیونیستی مذبوحانه تلاش می کند تا با دستاویز قرار دادن ورود یک پهپاد ایرانی به اراضی اشغالی، اینگونه وانمود کند که رویدادهای روز شنبه (دهم فوریه/ ۲۱ بهمن ماه) ماحصل اقدامات ایران بوده است.

بنیامین نتانیاهو همچنین ادعا کرد: «سیاست ما روشن است؛ اسرائیل از خود در برابر هرگونه تهاجم و هر گونه تلاش برای نقض حاکمیتش دفاع می کند!»

وی همچنین با اشاره تلویحی به سرنگونی دو فروند جنگنده متعلق به این رژیم توسط سامانه های پدافند هوایی سوریه در روز شنبه، ایران را به تلاش برای نقض حاکمیت رژیم صهیونیستی متهم کرد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین از گفتگوی خود با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا در پی تشدید تنشها خبر داد.

گفتنی است که دمشق عملیات جنگی اسرائیل را یک «تجاوز آشکار» خواند.

ایران نیز با رد ادعای مقامات وزارت جنگ رژیم صهیونیستی مبنی بر ورود یک پهپاد ایرانی به اراضی اشغالی، این اظهارات را «مضحک» خواند.

در این میان، کاخ کرملین نیز با تأیید گفتگوی پوتین با نتانیاهو، اعلام کرد که در این گفتگوی دوجانبه، «مسکو از تمام طرفها خواست تا از هر گامی که بالقوه بتواند به یک مواجهه خطرناک دیگر در منطقه منجر شود، بپرهیزند».

افزون بر این، وزارت امور خارجه روسیه هشدار داد که «اقدامات اسرائیل به ویژه می تواند منطقه امن و تنش زدا در جنوب سوریه را بی ثبات سازد».

پنتاگون: آمریکا با تمام توان از حقِ اسرائیل برای دفاع از خود حمایت می کند!

در پی تجاوزات گسترده رژیم صهیونیستی به خاک سوریه از جمله سامانه های پدافند هوایی این کشور، یک سخنگوی پنتاگون اعلام کرد که «آمریکا با تمام توان از حقِ اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تهدیدات (!) حمایت می کند».

«آدریان رنکاین- گالووی» سخنگوی پنتاگون گفت: «وزارت دفاع (آمریکا) در این عملیات نظامی شرکت نداشت. اسرائیل نزدیکترین شریک امنیتی ما در منطقه است و ما با تمام توان از حق ذاتیِ اسرائیل [!] برای دفاع از خود در برابر تهدیدات علیه سرزمین و ملت آن، حمایت می کنیم».

سخنگوی پنتاگون در ادامه مدعی شد: «ما در نگرانی بسیاری [از کشورها] در سراسر منطقه بابت فعالیتهای بی ثبات ساز ایران که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند، سهیم هستیم و در تلاشیم تا جهت مقابله با فعالیتهای بدخواهانه ایران راه حل بین المللی بزرگتری بیابیم».

رژیم صهیونیستی خواستار محکومیت اقدامات منطقه‌ای ایران شد

«دنی دانون» (Danny Danon) نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد در پی سرنگونی جنگنده متجاوز ارتش این رژیم توسط پدافند دفاع هوائی ارتش سوریه از شورای امنیت خواست تا علیه آنچه وی مدعی «اقدامات تحریک آمیز ایران» در منطقه است، موضع گیری کند.

نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در این باره اعلام کرد: این حادثه اثبات کرد که تمام هشدارهای پیشین صحیح بودند. اعضای شورای امنیت نباید در برابر اقدامات ایران که اوضاع منطقه را تشدید می کند، بی تفاوت باشند.

وی در ادامه مدعی شد: این شورا باید اقدامات ایران را محکوم کند.

لازم به ذکر است، در پی تجاوزات گسترده رژیم صهیونیستی به خاک سوریه، ارتش این کشور موفق به هدف قراردادن یک فروند اف- ۱۶ و یک فروند اف- ۱۵ متعلق به این رژیم شد.

این رژیم در تلاش است تا با بهانه قراردادن ورود یک پهپاد ایرانی به اراضی اشغالی اینگونه وانمود کند که رویدادهای امروز در نتیجه اقدامات ایران بوده است.

سقوط یک جنگنده اف ۱۶ اسرائیلی/ ادعای تل آویو درخصوص پهپاد ایرانی

ارتش رژیم اشغالگر قدس امروز شنبه مدعی شد که یک پهپاد ایرانی را ساقط کرده و به برخی تأسیسات ایرانی در سوریه نیز یورش برده است.

دفتر رسانه ای ارتش اسرائیل با صدور بیانیه ای ادعا کرده که پهپاد ایرانی وارد حریم هوایی فلسطین اشغالی شده بود. در این بیانیه آمده است که بالگردهای جنگی اسرائیل یک پهپاد ایرانی را که از طریق سوریه حریم هوایی اسرائیل را نقض کرده بود با موفقیت ساقط کرده و در پاسخ به این اقدام هم ارتش اسرائیل تأسیسات ایران در سوریه را هدف قرار داده است.

بر اساس این خبر، سامانه دفاع هوایی سوریه هم در مقابله با این حملات هواپیماهای اسرائیلی را هدف قرار داده است و اسرائیل اعتراف کرده که سامانه دفاعی سوریه چندین بار جنگنده های اسرائیلی را مورد هدف قرار داده اند.

«اویخای ادرعی» سخنگوی عربی ارتش رژیم صهیونیستی هم در توییتر خود اعلام کرده که صدای آژیر در بلندی های اشغالی جولان هم بعد از حمله سامانه دفاعی سوریه به جنگنده های اسرائیلی به صدا در آمده است.

در عین حال رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که یک فروند هلیکوپتر اسرائیلی بر فراز مزارع «شبعا» در لبنان ساقط شد.

بر اساس این گزارش یک فروند «جنگنده اف-۱۶» نیز بر فراز منطقه الجلیل ساقط شد. گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که پدافند هوایی ارتش سوریه این جنگنده اسرائیلی را ساقط کرده است.

گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که خلبانان صهیونیستی توانستند با استفاده از چتر نجات از این جنگنده و هلیکوپتر خارج شوند.

ادرعی مدعی شد ورود پهپاد ایرانی به حریم هوایی اسرائیل اقدام ایران علیه «حاکمیت» اسرائیل به شمار می رود و افزود: ایران منطقه را وارد ماجراجویی هایی می کند که نتیجه آن مشخص نیست. سخنگوی عربی ارتش رژیم صهیونیستی همچنین ضمن ابراز نگرانی نسبت به سرنگون شدن جنگنده های اسرائیلی به وسیله ارتش سوریه گفت: بخشی که مسئولیت به پرواز در آوردن پهپاد ایرانی را بر عهده داشته مورد هدف قرار گرفته است.

«گادی آیزنکوت» رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی نیز جلسه ویژه ای با مقامات امنیتی این رژیم برای بررسی اوضاع برگزار کرد.

رسانه های سوری نیز گزارش دادند که پدافند هوایی ارتش سوریه بیش از یک جنگنده صهیونیستی را هدف قرار داده و در جریان حملات هوایی اسرائیلی ها یک پایگاه نظامی در منطقه مرکزی سوریه هدف قرار گرفته است.

انور عشقی: سرنگونی جنگنده اسرائیلی قواعد بازی را تغییر می دهد

«انور عشقی» ژنرال بازنشسته سعودی و مدیر مرکز پژوهش های راهبردی و حقوقی خاورمیانه در واکنش به سرنگونی جنگنده و یک بالگرد اسرائیلی به وسیله سامانه دفاعی ارتش سوریه اعلام کرد که سرنگونی جنگنده اف ۱۶ اسرائیل در سوریه قواعد بازی در خاورمیانه را تغییر خواهد داد.

این اظهار نظر در حالی مطرح شده که او یک روز قبل در توییتر خود نوشته بود اسرائیل به عمق خاک سوریه نفوذ کرده و تأسیسات ایران، حزب الله و سوریه را هدف قرار داده است. در عین حال این ژنرال سعودی با لحنی طعنه آلود گفته بود جبهه مقاومت در این میان کجا بوده است.

انور عشقی یکی از چهره های شناخته شده سعودی است که بارها با مسئولان اسرائیلی دیدارهایی داشته و گفته بود اگر پرونده فلسطین و اسرائیل حل و فصل شود امکان عادی سازی روابط با این رژیم وجود دارد.

حملات هوایی رژیم صهیونیستی به دمشق

گزارش های رسانه ای منتشر شده از حملات رژیم صهیونیستی به دمشق حکایت دارد. تلویزیون سوریه اعلام کرد که سامانه‌ دفاع موشکی سوریه با حمله جدید رژیم صهیونیستی به دمشق مقابله کرده اند. همچنین صدای چند انفجار در دمشق به گوش رسیده است.

رایزنی نتانیاهو با مقامات امنیتی اسرائیل درباره حمله به سوریه

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حال رایزنی با مقامات نظامی و اعضای کابینه امنیتی این رژیم در خصوص عملیات اخیر جنگنده های صهیونیستی در سوریه است.

«گادی آیزنکوت» رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی نیز جلسه ویژه ای با مقامات امنیتی این رژیم برای بررسی اوضاع برگزار کرد.

از سوی دیگر رسانه های صهیونیستی مدعی شدند که انفجارهای شدید به وقوع پیوسته در نزدیکی غرب دمشق ناشی از حملات هوایی جنگنده های رژیم صهیونیستی علیه انبارهای سلاح حزب الله بوده است.

موافقت رسمی نتانیاهو با تداوم حملات نظامی به سوریه

کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی مجوز تداوم حملات این رژیم به سوریه را صادر کرده است.

بر اساس این گزارش، رسانه های صهیونیستی اعلام کردند که کابینه امنیتی این رژیم به ارتش مجوز داده است تا حملات هوایی خود به اهدافی در سوریه را ادامه دهند.

این در حالی است که گفته می شود بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز به طور کامل با این طرح موافقت کرده است.

الجزیره هم از توقف تمامی پروازها در فرودگاه بین‌المللی بن گوریون خبر داد و تاکید کرد که در تمامی شهرها و شهرک‌های صهیونیست‌نشین در شمال فلسطین اشغالی، پناهگاه‌ها باز شده و از صهیونیست‌ها خواسته شده به پناهگاهها و جاهای امن بروند.

این شبکه همچنین اعلام کرد که حال یکی از دو خلبان اسرائیلی که در حادثه سرنگونی جنگنده اف ۱۶ اسرائیلی نجات پیدا کرده بودند، وخیم است.

ادعای منابع رسانه ای در خصوص حمله اسرائیل به مواضع ایران و سوریه

منابع آگاه در گفتگو با شبکه الحدث اعلام کردند که رژیم صهیونیستی تصمیمی در خصوص حمله به مواضع ایران و سوریه طی ۴۸ ساعت آتی اتخاذ کرده است.

از سوی دیگر رسانه های صهیونیستی مدعی شدند که این فرضیه وجود دارد که ارسال پهپاد ایرانی یک دام برای جنگنده های صهیونیست بوده تا بدین ترتیب پدافند هوایی سوریه این جنگنده ها را ساقط کند.

نشست اضطراری وزیر جنگ و فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی

پس از افزایش تنش ها در سوریه که به دنبال حملات تجاوزکارانه صهیونیستها اتفاق افتاده، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز دست به کار شده است.

بر اساس این گزارش، «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نشست فوری را با حضور «گادی آیزنکوت» رئیس ستاد مشترک ارتش و دیگر مقامات ارشد نظامی به منظور بررسی تحولات کنونی در سوریه برگزار کرده است.

این در حالی است که رسانه‌های صهیونیستی نیز تاکید کردند که دستور حمله به اهداف و پایگاه‌های ایرانی و سوری در عمق خاک سوریه صادر شده است.

بمباران فرودگاه نظامی «تیفور» در سوریه/حمله صهیونیستها به ۱۲ هدف

حملات تجاوزکارانه صهیونیستها به خاک سوریه همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، جنگنده های رژیم صهیونیستی در اقدامی متجاوزانه فرودگاه نظامی تیفور در خاک سوریه را بمباران کردند.

از سوی دیگر، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که جنگنده های ارتش این رژیم تاکنون ۱۲ هدف را در خاک سوریه بمباران کرده اند.

تلویزیون سوریه اعلام کرد که سامانه‌های دفاعی این کشور دومین حمله جنگنده‌های اسرائیلی به اهداف و مواضعی در جنوب این کشور را ناکام گذاشت.

حمله موشکی ارتش سوریه به مواضع صهیونیست‌ها در اراضی اشغالی

ارتش سوریه مواضع صهیونیستها در سرزمین های اشغالی را مورد حمله موشکی قرار داده است.

بر اساس این گزارش، ارتش سوریه این حمله را در واکنش به تجاوزگری های ارتش رژیم صهیونیستی در خاک سوریه انجام داده است.

این در حالی است که کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی مجوز تداوم حملات تجاوزکارانه این رژیم در سوریه را صادر کرده است.

از سوی دیگر، سفیر رژیم صهیونیستی در سوریه مدعی شده است که ایران و حزب الله نباید در مناطق کاهش تنش در سوریه حضور داشته باشند و باید از این مناطق خارج شوند!

این در حالی است که حضور مستشاری ایران در سوریه و همچنین حضور نظامی حزب الله در این کشور به درخواست رسمی دولت دمشق صورت گرفته است.

رژیم صهیونیستی: به دنبال تشدید تنش با ایران و سوریه نیستیم

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی لحظاتی پیش اعلام کرد که این رژیم به دنبال تشدید تنش با ایران و سوریه نیست.

تجاوزات جدید صهیونیست ها با واکنش جدی مواجه خواهد شد

فرماندهی اتاق عملیات هم پیمانان سوریه با صدور بیانیه ای خطاب به رژیم صهیونیستی نسبت به هرگونه تجاوز جدید علیه سوریه هشدار داد.

در بیانیه فرمانده اتاق عملیات هم پیمانان سوریه در خصوص تجاوز اخیر جنگنده های اسرائیلی آمده است: پهپادهایی که هدف قرار گرفتند نقش مهمی در پاکسازی منطقه شرقی از لوث داعش داشتند. ادعاهای دشمن صهیونیستی در خصوص اینکه پهپاد وارد حریم هوایی فلسطین اشغالی شده دروغ است. از این پهپادها برای جمع آوری اطلاعات در خصوص گروه های تروریستی و داعش استفاده شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: جنگنده های اسرائیلی محل استقرار پهپادها در فرودگاه T۴» » را هدف قرار دادند. رژیم صهیونیستی و اشغالگران آمریکایی نقش مهمی در حمایت از تشکیلات تروریستی در سوریه ایفا می کنند. اشغالگران آمریکایی همچنان برای تأمین نیازهای داعش تلاش می کنند.

در این بیانیه تاکید شده است: آمریکایی ها عناصر داعش را از شرق فرات برای آموزش دیدن به «تنف» و پایگاه های مشکوکشان در عراق منتقل می کنند. از الآن به بعد در برابر این اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی ساکت نخواهیم ماند. هر تجاوز صهیونیستی جدید با واکنش شدید و جدی رو به رو خواهد شد. ما از تلاش های ارتش سوریه در واکنش به تجاوز آشکار اسرائیل قدردانی می کنیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما از رهبری سوریه و تصمیمات شجاع آن در واکنش به تجاوز اسرائیل حمایت می کنیم.

استقبال حماس از پاسخ ارتش سوریه به تجاوزات جنگنده های اسرائیلی

«اسماعیل رضوان» سخنگوی جنبش حماس در واکنش به سرنگونی جنگنده اسرائیلی به وسیله پدافند هوایی ارتش سوریه اعلام کرد که این اقدام دفاع از خود در برابر تجاوزات مداوم رژیم اشغالگر قدس بوده است.

حماس همچنین خواستار اتحاد تلاش های جهان عرب برای مقابله با اسرائیل و جلوگیری از تجاوزات مکرر این رژیم شده و افزود که جنبش حماس و مردم فلسطین در مقابله با تجاوزات اسرائیل در کنار سوریه هستند.

سخنگوی حماس تأکید کرد که این جنبش از اقدام و پاسخ ارتش سوریه به تجاوز رژیم صهیونیستی استقبال کرده و ضمن انتقاد از تجاوزات رژیم اشغالگر قدس به اراضی سوریه گفت که حق سوریه است پاسخ این تجاوزات را بدهد.

رایزنی سران لبنان درباره تحولات جدید منطقه

«میشل عون» رئیس جمهوری لبنان با «نبیه بری» رئیس پارلمان و «سعد الحریری» نخست وزیر این کشور روند تحولات منطقه به ویژه پس از تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به سوریه و واکنش دمشق به آن و سرنگون کردن یک جنگنده صهیونیست را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

«ولید جنبلاط» رئیس حزب دموکراتیک پیشرو لبنان نیز گفت: حوادث بزرگی در منطقه در راه است.

«جهاد ذبیان» رئیس جریان صرخة وطن لبنان نیز به ارتش سوریه و متحدانش در محور مقاومت به خاطر سرنگونی جنگنده رژیم صهیونیستی تبریک گفت و آن را اولین واکنش به تجاوزات و نقض حاکمیت سوریه و هدف قرار دادن مواضع نظامی سوریه به بهانه های واهی دانست.

وی افزود: محور مقاومت با این اقدام پیام بازدارنده به دشمن صهیونیست داد. دشمن باید بداند که سوریه و متحدانش امور غافلگیر کننده زیادی در عرصه میدانی دارند که در زمان و مکان مناسب به آن روی می آورند.

بینی آمریکا و اسرائیل در سوریه به خاک مالیده می شود

«احمد مرعی» نماینده پارلمان سوریه درخصوص تجاوز رژیم صهیونیستی اظهار داشت: نیروهای ارتش سوریه توانستند جنگنده اف ۱۶ رژیم صهیونیستی را ساقط کنند؛ جنگنده ای که از لحاظ نظامی پیشرفته بوده و به نوعی افتخار صنعتی صهیونیستها محسوب می شد. این مسأله تمام معادلات را تغییر داد و مرحله کنونی با مراحل گذشته تفاوت خواهد داشت چرا که دوره تجاوز به دمشق بدون پاسخ گذشته است. دشمن صهیونیستی در حال حاضر در شوک بسر می برد چرا که این خبر ترس و وحشت را در میان اسرائیلی ها ایجاد کرده است. مشاهده تصاویر فرار اسرائیلی ها به پناهگاه ها نشان دهنده آن است که دشمن ما ترسو بوده و نمی تواند وارد یک نبرد واقعی شود.

وی تاکید کرد: دشمن اسرائیلی تلاش دارد تا روحیه خود را تقویت کند و منطقه «الکسوه» واقع در ۱۸ کیلومتری دمشق را هدف قرار داد و نیروهای سوری نیز به این حمله واکنش نشان دادند. بدون در نظر گرفتن واکنش های آتی، هر تجاوزی علیه خاک سوریه با واکنش رو به رو می شود و بینی آمریکا و اسرائیل در سوریه به خاک مالیده می شود. سوری ها از روحیه بسیار بالایی برخوردار هستند.

بیروت از اسرائیل در شورای امنیت شکایت می کند

وزارت خارجه لبنان با صدور بیانیه ای تجاوز جنگنده های رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کرد. بر اساس این بیانیه، وزارت خارجه لبنان همچنین بر حق مشروع و قانونی سوریه در دفاع از خود تأکید کرده است.

لبنان همچنین اقدام رژیم صهیونیستی برای نقض حریم هوایی لبنان را محکوم و اعلام کرده است که استفاد از حریم هوایی لبنان توسط اسرائیل برای اجرایی کردن سیاست های تجاوزکارانه اش را محکوم می کنیم.

به این ترتیب بیروت تأکید کرده است که شکایتی در این زمینه به شورای امنیت ارائه خواهد کرد و طی آن به اسرائیل نسبت به پیامدهای استفاده از حریم هوایی لبنان علیه سوریه هشدار خواهد داد.

مقابله با جنگنده های صهیونیست تصمیمی راهبردی است

حزب الاتحاد لبنان از واکنش قهرمانانه سوریه به جنگنده های متجاوز صهیونیست تمجید کرد و آن را تصمیمی راهبردی که مانع از زورگویی های متوالی رژیم صهیونیستی می شود، دانست.

در بیانیه این حزب آمده است: این سرآغاز مرحله جدیدی از نزاع و کشمکش و نشان دهنده این است که سوریه همواره دژ استوار عربی است. این اقدام سبب می شود که رژیم متجاوز صهیونیستی نتواند به گروههای تروریستی که در راستای اهداف صهیونیستی- آمریکایی به منظور نابودی سوریه و از بین بردن وحدت آن تلاش می کنند، حرکت کنند.

این حزب بیان کرد: در حوادث سوریه نقش صهیونیستها کاملا آشکار است و هدف از آن فراهم کردن امنیت رژیم صهیونیستی و اهداف توسعه طلبانه آن از طریق ضربه زدن به وحدت جوامع عربی است.

همه باید به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارند

وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: تمامی کشورهای منطقه باید حاکمیت سوریه را پذیرفته و به تمامیت ارضی آن احترام بگذارند.

جنگنده های متجاوز به سرنوشت اف ۱۶ گرفتار می‌شوند

یک منبع نظامی به النشره گفت: تصمیم سرنگونی هر جنگنده اسرائیلی که به سوریه تجاوز کند، در سال ۲۰۱۶ اتخاذ شده است.

این منبع بیان کرد: سرنگونی جنگنده اسرائیلی از سوی سامانه دفاع هوایی نیازی به تصمیم رهبران سوریه نداشت زیرا تصمیم قبلا با رایزنی با محور مقاومت اتخاذ شده بود. قبلا موشک های سوری به اهداف اسرائیلی و جنگنده اسرائیلی در داخل لبنان اصابت کرده بود اما نظامیان اسرائیلی به آن اعتراف نکردند. بیانیه های فرماندهی کل ارتش سوریه پس از هر تجاوز اسرائیل آشکار بود و ارتش سوریه در سرنگونی هر جنگنده متجاوز به سوریه تعلل نخواهد کرد و بی درنگ آنرا سرنگون خواهد کرد.

منبع نظامی سوری ضمن هشدار به صهیونیستها درباره تکرار تجاوزات به سوریه اعلام کرد: قواعد درگیری ها اجرا خواهد شد. جنگنده های متجاوز به سرنوشت جنگنده متجاوزاف ۱۶ گرفتار خواهند شد.

اعلام همبستگی جبهه آزادیبخش فلسطین با دولت و ملت سوریه

جبهه آزادیبخش فلسطین با سوریه در برابر تجاوزگری های رژیم صهیونیستی اعلام همبستگی کرد.

بر اساس این گزارش، جبهه آزادیبخش فلسطین همچنین از اقدام دمشق در سرنگون ساختن جنگنده رژیم صهیونیستی حمایت کرد.

این جبهه همچنین از مردم کشورهای عربی و تمامی گروه ها و جریان های سیاسی جهان عرب خواست تا از دولت و ملت سوریه در برابر فشارهای رژیم صهیونیستی حمایت کنند.

جبهه آزادیبخش فلسطین همچنین از مردم کشورهای عربی خواست تا با تلاش های حکام عرب برای تجزیه سوریه و تضعیف آن، مقابله کنند.

برخی شبکه های رادیو و تلویزیون سوریه در معرض پارازیت قرار گرفتند

عماد ساره وزیر اطلاع رسانی سوریه اعلام کرد: برخی شبکه های رادیو و تلویزیون سوریه در معرض پارازیت عمدی قرار گرفته اند. متخصصان در حال رفع مشکل و بازگردانیدن اوضاع به حالت عادی هستند.

وی افزود: آنچه ضد شبکه های السوریه و التربویه و رادیو سوریانا از پارازیت عمدی رخ داده نشان و گواه جدیدی از نقش برجسته رسانه های سوری در پوشش دادن تحولات سوریه و توان آن پوشش شفاف حوادث و رخدادهاست.

وزیر اطلاع رسانی سوریه اعلام کرد: مسئولان فنی و مهندسان در حال رفع مشکل پارازیت هستند و همه اقدامات لازم به منظور پخش از یوتیوب، فیسبوک و تلگرام به عمل آمده است.

ساره گفت: جنگ فقط در عرصه نظامی نیست بلکه جنگ فرهنگی، فکری، اقتصادی و رسانه ای است. رسانه های سوری گام به گام در کنار ارتش سوریه حرکت می کنند و به پوشش همه تحولات اوضاع در سوریه با شفافیت عمل می کنند و در راستای رسوا کردن همه تلاش های رژیم صهیونیستی برای وارونه جلوه دادن حقایق حرکت خواهند کرد.

تمجید گردانهای حزب الله عراق از واکنش سوریه به صهیونیستها

گردانهای حزب الله عراق از واکنش ارتش سوریه ضد حملات جنگنده های متجاوز رژیم صهیونیستی تمجید کرد.

جعفر الحسینی سخنگوی گردانهای حزب الله عراق به شدت از واکنش ارتش سوریه ضد حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی استقبال و از آن تمجید کرد و افزود: ما از این تصمیم حکیمانه رهبران سوریه علیه جنگنده رژیم اسرائیل غافلگیر نشدیم.

وی بیان کرد: ما اطلاعاتی داریم که نشان می دهد مشارکت خلبانان آمریکایی و اسرائیلی به تعدی و تجاوز به سوریه محدود نمی شود.

رزمندگان گردانهای عزالدین قسام به حالت آماده باش درآمدند

گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس به حالت آماده باش کامل درآمد.

بر اساس این گزارش؛ گردان های قسام از آماده باش رزمندگان خود با توجه به رخدادهای شمال فلسطین اشغالی خبر داد و اعلام کرد: آماده باش نیروهای ما با هدف حمایت از ملت مان و واکنش به هر گونه تجاوز رژیم صهیونیستی است.

از سوی دیگر علی فیاض نماینده وابسته به فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان از جشن و شادمانی در روستاهای جنوب لبنان به دنبال سرنگون جنگنده اف ۱۶ رژیم صهیونیستی از سوی پدافند سوریه خبر داد.

وی افزود: ملت لبنان به معادلات مقاومت ضد اسرائیل اعتماد دارد. اوضاعی که باعث نگرانی در مناطق جنوب لبنان باشد وجود ندارد.

«بشار اسد» از هشدار به مرحله اجرا وارد شده است

رسانه صهیونیستی «هاآرتص» به دنبال ساقط شدن جنگنده این رژیم توسط ارتش سوریه در تحلیلی اعلام کرد: «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه از مرحله «هشدار» به مرحله «اجرا» وارد شده است.

در ادامه تحلیل این رسانه صهیونیستی در این باره آمده است: اگر مشخص شود که نظامیان و یا مستشاران ایرانی در حمله جنگنده های اسرائیلی کشته شده اند، اوضاع جاری از «بد» به «بدتر» نیز مبدل خواهد شد.

رسانه مذکور در ادامه افزود: این اولین بار است که جنگنده اسرائیلی به این شکل مورد اصابت پدافند هوائی سوریه قرار می گیرد. اسد مدت ها است به اسرائیل هشدار می دهد که به حملات جنگنده های تل آویو پاسخ خواهد داد؛ آخرین هشدار دمشق نیز هفته گذشته و به دنبال هدف قراردادن یک کارخانه در نزدیکی دمشق به انجام رسید.

این تحلیل در ادامه تصریح کرد: شلیک موشک های پدافند هوائی به سوی جنگنده های اسرائیلی در واکنش به هشدارهای پیشین اسد صورت گرفته است و لذا نشان از احساس قدرت جدید دمشق در برابر تل آویو خواهد بود.

دومین جنگنده اسرائیل هدف قرار گرفت

خبرنگار العربیه اعلام کرد که یک جنگنده اف ۱۵ اسرائیل هدف قرار گرفته است.

العربیه گزارش داد که این دومین جنگنده اسرائیل پس از سقوط جنگنده اف ۱۶ محسوب می شود.

بر اساس این گزارش؛ جنگنده اف ۱۵ پس از هدف قرار گرفتن مجبور به فرود اضطراری شده است.

حزب الله لبنان: مرحله جدیدی شروع شده است

حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای به واکنش ارتش سوریه به حملات رژیم صهیونیستی و سرنگونی یک جنگنده اف۱۶ این رژیم واکنش نشان داد.

در بیانیه حزب الله آمده است: مرحله راهبردی جدیدی شروع شده است. تجاوز مداوم رژیم صهیونیستی به سوریه و هدف قرار دادن تاسیسات و مراکز نظامی و شهری آن محکوم است. از هوشیاری ارتش سوریه در مقابله با جنگنده های اسرائیلی و سرنگونی جنگنده اف ۱۶تمجید می کنیم.

حزب الله بیان کرد: این سرآغاز مرحله جدیدی است که مانعی در برابر هدف قرار دادن حریم هوایی و اراضی سوریه می شود. حمایت آشکار رژیم صهیونیستی از تروریسم و گروههای تکفیری و ورود به خط بحران سوریه از باب دشمنی و تجاوز را مورد انزجار قرار می دهیم.

در این بیانیه آمده است: تحولات امروز مفهومش این است که معادلات قدیمی قطعا تغییر کرده و از بین رفته است. ما حمایت قوی و ثابت خود از ملت سوریه در دفاع از اراضی، حاکمیت و حقوقش را مورد تاکید مجدد قرار می دهیم.

سرنگونی جنگنده اسرائیلی سیلی به هیمنه آمریکایی-اسرائیلی است

داود شهاب سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: این حق سوریه است که به تجاوزات متوالی رژیم صهیونیستی واکنش نشان دهد.

وی افزود: آنچه رخ داد نشان دهنده است که برخی کشورها توان و امکانات واکنش به تجاوزات را دارند.

شهاب تاکید کرد: سرنگونی جنگنده اسرائیلی سیلی به هیمنه آمریکایی-اسرائیلی است. پیام مهم در سرنگونی جنگنده رژیم صهیونیستی اراده قوی سوریه است. هر که تصمیمی راهبردی در این سطح اتخاذ کرده است مفهومش این است که آماده هر گونه رویارویی است.

رژیم صهیونیستی خواستار محکومیت اقدامات منطقه‌ای ایران شد

«دنی دانون» (Danny Danon) نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد در پی سرنگونی جنگنده متجاوز ارتش این رژیم توسط پدافند دفاع هوائی ارتش سوریه از شورای امنیت خواست تا علیه آنچه وی مدعی «اقدامات تحریک آمیز ایران» در منطقه است، موضع گیری کند.

نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در این باره اعلام کرد: این حادثه اثبات کرد که تمام هشدارهای پیشین صحیح بودند. اعضای شورای امنیت نباید در برابر اقدامات ایران که اوضاع منطقه را تشدید می کند، بی تفاوت باشند.

وی در ادامه مدعی شد: این شورا باید اقدامات ایران را محکوم کند.