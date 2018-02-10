نهایی شدن اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری پس از بررسی بودجه ۹۷

محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر از تجمیع نتایج بررسی های شورای نگهبان و کمیسیون متبوع خود بعد از اتمام بررسی لایحه بودجه درباره انتخابات ریاست جمهوری در صحن مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این طرح بخشی از طرح جامع انتخابات است. البته قرار بود خیلی قبل تر از الان لایحه جامع انتخابات که در برگیرنده نظام جامع انتخاباتی ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا است، از سوی دولت به مجلس ارائه شود که متاسفانه تاکنون لایحه جامع ارائه نشده است.

کولیوند با اشاره به جلسات مستمر کمیسیون شوراها و اداره قوانین مجلس، شورای نگهبان و وزارت کشور در دو ماه و نیم اخیر برای بررسی و تعریف شرایط عمومی و اختصاصی رئیس جمهور در انتخابات، اظهارداشت: بررسی و تعریف بخش عمومی شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که به مسائلی از قبیل سن و مدرک تحصیلی آنها بر می گردد، به مجلس واگذار شده بود که این کار انجام شده است.

وی افزود: اگر «لایحه جامع انتخابات» تا آخر سال به مجلس ارائه شود، بررسی هایی هم که در کمیسیون شوراها از جمله در رابطه با شرایط نامزدهای ریاست جمهوری صورت گرفته، در آن گنجانده و لایحه اصلاح می شود و اگر نیاید، «طرح جامع انتخابات» را تا آخر سال نهایی می کنیم و به صحن مجلس ارائه می دهیم.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور افزود: بررسی و تفسیر بخش اختصاصی شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم که به موضوع «رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر» مربوط می شود، بر اساس سیاست های کلی انتخابات که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده، به شورای نگهبان واگذار شده بود که ظاهراً این شوراها هم کار بررسی و تعیین مصادیق رجل سیاسی مذهبی را به پایان رسانده است.

کولیوند خاطرنشان کرد: کمیسیون شوراها تاکنون بررسی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را به پایان رسانده و کار بررسی انتخابات شوراها و شرایط آن نیز رو به اتمام است.