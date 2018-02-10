ظریف بر لزوم توقف فوری جنگ و بمباران در یمن تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله یمن بعد از ظهر امروز با دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار آقای عبدالسلام گزارشی از اوضاع جاری در یمن، بویژه وضعیت نابسامان انسانی در این کشور ارائه داد.

ظریف نیز با اشاره طرح چهار ماده ای جمهوری اسلامی ایران برای حل بحران در یمن، بر لزوم توقف فوری جنگ و بمباران این کشور تاکید کرد.

وی همچنین با توجه به بروز فاجعه انسانی در یمن به دلیل تداوم حملات هوایی ناجوانمردانه ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه مردم این کشور، لزوم ارسال فوری کمک های بشردوستانه و انسانی به مردم یمن از سوی جامعه جهانی را مورد تاکید قرار داد.