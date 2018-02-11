به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران براساس آخرین اطلاعات به ثبت رسیده در ایستگاه‌های باران سنجی اعلام کرد: از ابتدای مهرماه تا ۲۰ بهمن‌ماه جاری، میزان بارش‌های کشور به ۴۶.۵ میلیمتر رسیده است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت ( ۱۲۷ میلیمتر) ۶۳.۴ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ( ۹۰ میلیمتر) ۴۸.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، بیشترین بارش‌ها در حوضه آبریز اصلی خزر با ۱۶۸.۶ میلیمتر و کمترین میزان بارش ها در حوضه آبریز مرزی شرق با سه میلیمتر به ثبت رسیده است. حجم بارش‌های اول مهر تا ۲۰ بهمن‌ماه جاری معادل ۷۶ میلیاردو ۶۳۳ میلیون مترمکعب بوده است.

همچنین گزارش‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران حکایت از آن دارد که، ۲۸ استان کشور از جمله فارس،‌قزوین ، قم، کردستان ، کرمان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمد، گیلان، لرستان، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی،‌خراسان شمالی، خوزستان، زنجان ،‌سمنان و سیستان و بلوچستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دارای کاهش بارش هستند.

گفتنی است، استان سیستان و بلوچستان با دو میلیمتر بارندگی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۹۷ درصدی و استان آذربایجان غربی با ۱۲۵ میلیمتر بارش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش چهار درصدی مواجه بوده است. گزارش‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد که از ابتدای مهرماه تا ۲۰ بهمن‌ماه جاری تنها سه استان کشور شامل استان‎‌های بوشهر، گلستان و مازندران در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته از افزایش بارش برخوردار بوده‌اند.

بر پایه این گزارش استان بوشهر با ۶۹ میلیمتر بارش در مقایسه با مدت زمان مشابه سال آبی گذشته ۸۱ درصد افزایش بارندگی داشته و استان‌های گلستان و مازندران نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال آبی گذشته به ترتیب ۱۶ و سه درصد افزایش بارش در کشور را تجربه کردند.