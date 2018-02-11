موسیقی «مصادره» را در ۶ روز ساختم/ تغییر موسیقی با تغییر شخصیت ها

مسعود سخاوت دوست آهنگساز فیلم سینمایی «مصادره» ساخته مهران احمدی از فیلم های حاضر در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر به خبرنگار مهر گفت: «مصادره» برای من یک تجربه متفاوت و در عین حال لذت بخش در حوزه طنز بود و هرچند زمان زیادی هم برای ساخت موسیقی آن نداشتم اما نتیجه برای خودم و تیم رضایت بخش بود.

وی افزود: موسیقی «مصادره» در طول فیلم مثل شخصیت ها، زمان و مکان آن دستخوش تغییرات و دگردیسی می شود زیرا با توجه به اینکه ما ۳۰ سال زندگی یک شخصیت را به نمایش در می آوردیم باید موسیقی هر دوره را هم می شنیدم از همین رو ما از موسیقی کافه های دهه های ۵۰ شروع کردیم تا به موسیقی های انقلابی رسیدیم و در همین جریان با حجم عظیمی از دگردیسی های موسیقایی در این فیلم مواجه شدیم.

سخاوت دوست اظهار کرد: من با موسیقی های جز و... برای موسیقی قسمت آمریکای این فیلم بیگانه نبودم ضمن اینکه در زمینه موسیقی انقلابی هم کار کرده بودم و با موسیقی های قبل از انقلاب یعنی موسیقی پاپ و راک آن دوره هم آشنایی داشتیم از همین رو این موارد را با هم ترکیب کردیم و در ۶ روز موسیقی «مصادره» را ساختیم البته تقریبا ۹۰ درصد از اتود اولیه ما مورد قبول واقع شد و ما تنها ۱۰ درصد تغییرات جزیی داشتیم.

این آهنگساز با اشاره به موضوع «مصادره» عنوان کرد: «مصادره» یک فیلم طنز و در عین حال روانشناسانه است و به قصه شخصیت اصلی به صورت روانشناختی نگاه شده است این را هم باید عنوان کنم که در این فیلم اغلب شخصیت ها دستخوش تغییرات شخصیتی می شوند به ویژه شخصیت اصلی یک سیر دگردیسی را طی می کند، دائما در حال کشمکش است و به ناچار مجبور می شود تغییراتی در خود ایجاد کند.

وی در پایان گفت: در حال حاضر مشغول ساخت موسیقی سریال «آشوب» ساخته امیر پوروزیری و سریال «آرماندو» ساخته احسان عبدی پور هستم که این سریال در عید نوروز پخش می شود، ضمن اینکه ساخت موسیقی فیلم سینمایی «شب لرزه» نیز به من رسیده است.