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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۰۵

با اجرای رضا رشیدپور

آیین اختتامیه جشنواره ملی فیلم فجر زنده از شبکه نمایش پخش می شود

آیین اختتامیه جشنواره ملی فیلم فجر زنده از شبکه نمایش پخش می شود

مراسم اختتامیه سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر به صورت زنده از شبکه نمایش سیما پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه نمایش٬ برنامه‌ اختتامیه این دوره از جشنواره ملی فیلم فجر همزمان با برگزاری این رویداد سینمایی به صورت زنده از شبکه نمایش پخش می شود.

مراسم اختتامیه این جشنواره روز ۲۲ بهمن در برج میلاد و با اجرای رضا رشیدپور برگزار خواهد شد و برگزیدگان بخش‌های مختلف معرفی می‌شوند.

شبکه نمایش که در روز ۱۲ بهمن ماه، افتتاحیه این رویداد فرهنگی را به صورت زنده پوشش داد، مراسم پایانی را نیز از ساعت ۱۹ روز یکشنبه ۲۲ بهمن ماه به صورت زنده پخش می کند.

سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه به دبیری ابراهیم داروغه زاده در حال برگزاری است و فردا شب، برگزیده های خود در بخش های مختلف را خواهد شناخت.

کد مطلب 4224581
عطیه موذن

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