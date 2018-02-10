فاتحان فاو در یادمان شهدای والفجر ۸ اروندکنار گرد هم آمدند 

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از رزمندگان و فرماندهان عملیات غرورآفرین والفجر ۸ با شرکت در این آئین، سخن از روزهای دفاع و حماسه در این منطقه گفتند.

نقش تاثیرگذار فاتحان فاو مهمترین محور بیان خاطرات و حماسه سازیهای دلاوران در عملیات بزرگ والفجر ۸ بود.

شرکت کنندگان ضمن یادآوری ایثارگری ها و جانفشانی رزمندگان کشورمان در راه دفاع از کیان و شرف میهن، برگزاری چنین آئین هایی را در راستای پاسداشت ارزشهای بالای نظام و انقلاب، تداعی کننده روزهای پر خاطره دفاع مقدس و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا به عنوان چراغ راه آیندگان خواندند.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات والفجر ۸ که از آن به عنوان نبرد اول فاو نیز نام برده می‌شود، عملیاتی آبی خاکی بود که در آن نیروهای سپاه پاسداران و ارتش ایران با غافلگیری نیروهای عراقی از اروند رود عبور کرده و شبه جزیره فاو در جنوب عراق را به اشغال خود درآوردند.

این عملیات در ساعت ۲۲:۱۰ روز ۲۰ بهمن ۱۳۶۴ با رمز «یا فاطمة الزهرا» در منطقه خسرو آباد تا راس البیشه آغاز شد، این عملیات موفق‌ترین عملیات جنگ ایران و عراق بود که طی آن دسترسی عراق از آبهای خلیج فارس قطع شد.