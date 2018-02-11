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۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۵۶

۲۲ بهمن تماشایی؛

کواکبیان: حضور مردم تضمین سلامت و پایداری نظام است

کواکبیان: حضور مردم تضمین سلامت و پایداری نظام است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: عظمت و شکوه حضور گسترده مردم تضمین سلامت نظام، استقامت مردم و پایداری نظام است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در خصوص پیام‌های حماسه مردم گفت: برای کسانی که با این انقلاب و نظام مخالفت می‌کنند، پیام روشنی دارد که مردم هرچند با بعضی از مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند، اما در برابر سلطه‌گران یک ید واحده و مشت محکمی هستند.

وی در ادامه افزود: عظمت و شکوه گسترده مردم حداقل می‌تواند تضمین سلامت نظام، استقامت مردم و پایداری نظام را نشان دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیام دیگری از حضور گسترده مردم در راهپیمایی تصریح کرد: این حضور یک پیام هم به مسئولان، دست‌اندرکاران، مجلس‌نشینان و دستگاه قضایی دارد و آن اینکه «شما باید به کارآیی خود بیفزایید و مشکلات مردم را حل کنید».

کواکبیان اظهار داشت: برای مسئولان این پیام را دارد که مردم پای انقلاب ایستاده‌اند و مسئولان هم باید بیشتر تلاش کنند تا مشکلات آنها حل شود.

وی در پایان گفت: یک پیام دیگر حضور مردم به دلسوزان انقلاب است که برای حفظ آن باید صفوف وحدت مردم را بیشتر تقویت کنند.

کد مطلب 4224846

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