روسیه: آماده فروش سامانه دفاعی اس – ۴۰۰ به آمریکا هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مدیرعامل شرکت اسلحه سازی روستک روسیه از آمادگی کشورش برای فروش سامانه دفاع موشکی اس – ۴۰۰ به آمریکا خبر داد.

بر اساس این گزارش، «سرگئی چمزوف» با بیان اینکه فروش احتمالی این سامانه به آمریکا به هیچ وجه مخاطره ای برای امنیت روسیه در پی نخواهد داشت، گفت: اس – ۴۰۰ یک سامانه تهاجمی نیست، بلکه یک سامانه دفاعی است. بنابراین اگر آمریکایی ها بخواهند ما می توانیم این سامانه را به آنها هم بفروشیم و این کار هیچ نکته و مشکل استراتژیک در بر نخواهد داشت.

مدیرعامل روستک که این سخنان را در جریان برگزاری یک گفتگوی اختصاصی مطرح می کرد، همچنین ضمن دفاع از فروش این سامانه به ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو این اقدام را نافی امنیت روسیه ندانسته و تاکید کرد: اگر یک کشور توانایی تضمین امنیت آسمان خود را داشته باشد، میزان امنیت آن کشور بالاتر خواهد رفت و آنهایی که قصد حمله (به آن کشور) را داشته باشند، حساب کار خود را خواهند کرد.

چمزوف در بخش پایانی سخنان خود افزود: در حال حاضر بسیاری از کشورها نیاز مبرم به استقرار چنین سامانه ای دارند و روسیه سفارش های زیادی (برای ساخت این سامانه) دریافت کرده است.