به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد که صبح امروز در اولین همایش حمل و نقل عمومی که در تالار وزارت کشور برگزار شد، سخن می گفت، بهترین حالت برای جابجایی در سطح شهر تهران را استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی عنوان کرد و گفت: استفاده از اتوبوس های عمومی که روزانه 100 لیتر گازوئیل مصرف می کنند در حمل و نقل باعث می شود تا بتوانیم 25 درصد در استفاده از سوخت صرفه جویی کنیم.

به گفته وی در شرایط کنونی،12 هزار میلیارد تومان دولت هزینه حمل و نقل می پردازد که همین امر باعث مصرف 72 میلیون لیتر بنزین در کشور است.

احمدی نژاد گفت: می شود طی سالهای آتی این 12 هزار میلیارد تومان را که در حال حاضر برای حمل و نقل شهری مصرف می شود، با ارائه برنامه درست در راستای کارهای دیگر استفاده کرد.

رئیس شورای عالی اقتصاد با بیان اینکه در حمل و نقل، امروزه از امکانات مطلوبی برخورداریم ، گفت: مدیریت شهری و وزارت کشور باید دیدشان را نسبت به حمل و نقل شهری بازتر کنند تا در سالهای آینده تمام کشور به طور مداوم از یک سیستم حمل و نقل شهری استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه بعضی ها به جای برخورد علمی بحث های تعصبی می کنند، ما به انواع مختلف سرویس های حمل و شهری نیاز داریم، زیرا تمام امکانات حمل و نقل شهری متصل به یکدیگر است تا مشکلات این بخش حل شود.

وی با بیان اینکه کشور شدیدا به حمل و نقل ریلی نیاز دارد، گفت: احداث بزرگراه در شهرها با مشکلات فراوانی روبرو است، زیرا هزینه های سنگینی را برای دولت در بردارد.

محمود احمدی نژاد هچنین گفت: رشد شهرها و تقاضای انسانها برای هر چه سریعتر انجام شدن شبکه های حمل و نقل باعث شده تا ما در این زمینه از عقب ماندگی خاصی برخوردار باشیم که مسئولان این بخش باید تلاش کنند تا هر چه سریعتر نیازهای جامعه را پاسخگو باشند.

رئیس جمهور ادامه داد: متاسفانه نزدیک به 12 سال است که بزرگراه تهران - شمال در دست احداث است که هنوز که هم اگر بخواهیم این بزرگراه تمام شود نزدیک به 4 سال دیگر زمان نیاز داریم که همین بزرگراه با این زمان مشخص شده جوابگوی جابجایی شهری نخواهد بود.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به بحث تصادفات جاده ای اشاره کرد و گفت: مقدمات فراهم است، دولت و مجلس باید دست به دست هم دهند تا معضل تصافات جاده ای و حمل و نقل شهری و جاده ای از بین برود.

وی افزود: وزارت کشور و سیاستگذاران حمل و نقل عمومی باید تلاش کنند تا حمل و نقل عمومی برای تمامی آحاد مردم جامعه ارزان تمام شود تا حمل و نقل خصوصی جای خود را به حمل و نقل عمومی دهد.

رئیس جمهور اظهار داشت: در حال حاضر دولت برای اتوبوسهایی که وزارت کشور به شهرداری تحویل می دهد نزیک به 5/82 درصد یارانه می پردازد. حال اگر از شهروندان بخواهیم در حمل و نقل شهری برای جابجایی آنها مبلغ دیگری دریافت کنیم در اصل ما دوباره از جیب مردم برای رفت و آمدشان پول دریافت کرده ایم.

وی گفت: وزارت کشور باید هر چه سریعتر برنامه ریزی را ارائه نماید تا بر قیمت حمل و نقل شهری کنترل بیشتری داشته باشیم.

احمدی نژاد در بخش پایانی سخنان خود به حضور پرشکوه ملت ایران در انتخابات 24 آذر اشاره کرد و گفت: روز جمعه روز پرشکوه، پرافتخار و غرور انگیزی برای ملت ایران بود زیرا ملت ایران در طول تاریخ خود بخصوص دوران انقلاب بارها نشان داده اند که با هوشمندی کامل و همدلی بی نظیر در صحنه حضور دارند و از تبار ، تمدن ، استقلال و عظمت خود دفاع می کنند.

رئیس جمهور افزود: انتخابات روز جمعه باعث دلگرمی تمام ملت های آزاده شد زیرا بسیاری از ملت ها ایران را الگو و نقطه اتکا خود می دانند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برگزاری همایش بین المللی هولوکاست در تهران گفت: میهمانانی که از اروپا در این همایش شرکت کرده بودند به صراحت اعلام کردند که در کشورشان آزادی همچون ایران وجود ندارد تا آنان بتوانند در کنار یکدیگر به بحث و تبادل نظر بپردازند.

احمدی نژاد افزود: باید خدا را شکرگذار بود که ملت ایران در فضایی آرام و دوستانه آن هم بدون محرک خاصی در صحنه حاضر شدند که نشان از عشق ملت ایران به کشورشان بود.