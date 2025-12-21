به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو ظهر یکشنبه در دیدار شورای معاونین و مشاورین استانداری قم با آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور و امام جمعه قم، با تبریک مناسبت‌های پیش‌رو و قدردانی از نقش اثرگذار حوزه‌های علمیه، به تشریح رویکردهای مدیریتی استان پرداخت.



وی با اشاره به جایگاه ملی و فراملی قم گفت: این استان به‌واسطه وجود حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، حوزه‌های علمیه و مراجع عظام تقلید، دارای جایگاهی ممتاز در کشور و جهان اسلام است و وظیفه مدیریت اجرایی استان، تأمین زیرساخت‌های شایسته و پاسخ‌گویی مطلوب به زائران و مجاوران است.



استاندار قم افزود: حرکت مدیریتی استان از ابتدای مسئولیت مبتنی بر برنامه‌محوری، استفاده از ظرفیت‌های بومی، نگاه خادمانه به مردم و نهادهای دینی و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های بدون پشتوانه کارشناسی بوده است.



وی ادامه داد: با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، برنامه عملیاتی مبتنی بر برنامه هفتم توسعه تدوین شد تا مسیر حرکت دستگاه‌های اجرایی مشخص، هماهنگ و هدفمند باشد.



بهنام‌جو تأکید کرد: نگاه ما صرفاً معطوف به بودجه‌های دولتی نیست، بلکه با تکیه بر توانمندی‌های استان و هم‌افزایی دستگاه‌ها، بسیاری از مسائل را می‌توان با اتکا به ظرفیت‌های داخلی حل‌وفصل کرد.



وی افزود: انتصابات مدیریتی بر اساس شایستگی، تخصص و تجربه بوده و وابستگی سیاسی افراد معیار نبوده است و بیش از ۹۵ درصد انتصابات، براساس تخصص و کارآمدی انجام شده است.



استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه تولید و صنعت اشاره کرد و گفت: تعطیلی واحدهای صنعتی هزینه پنهان زیادی برای استان ایجاد می‌کند و احیای این واحدها و استفاده حداکثری از ظرفیت تولید، موجب افزایش درآمدهای پایدار شهری و استانی خواهد شد.



بهنام‌جو با اشاره به موفقیت مدیریت مصرف برق استان در کاهش قطعی‌ها افزود: حرکت به سمت پایداری اقتصادی، تقویت تولید و افزایش بهره‌وری انرژی، از اولویت‌های جدی مدیریت استان است.



وی همچنین به اهمیت گردشگری و توسعه فرهنگی و تاریخی استان پرداخت و اظهار کرد: ایجاد سامانه‌های مدیریتی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری و فرهنگی علاوه بر جذب سرمایه، ارتقای خدمات به زائران و بهره‌مندی اقتصادی مردم را به همراه دارد و راه‌اندازی «توریست کارت» باعث کاهش گردشگری غیررسمی و ایجاد شفافیت مالی و امنیتی برای گردشگران شده و درآمد قابل توجهی برای استان فراهم می‌کند.



استاندار قم افزود: برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های فرهنگی، نمایشگاه‌های تاریخی و توسعه زیرساخت‌های اقامتی و خدماتی، فرصت مشارکت اقتصادی مردم و ترویج فرهنگ و هنر استان را فراهم می‌کند و تمامی این اقدامات در چارچوب قانون و با هدف بهره‌مندی عمومی و توسعه پایدار استان ادامه خواهد یافت.



بهنام‌جو با اشاره به پیشرفت پروژه‌های مسکن و زیرساختی استان گفت: اقدامات انجام شده در حوزه آب و مسکن به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که مشکلات حداقل برای ۱۵ تا ۲۰ سال آینده برطرف خواهد شد و همکاری نهادها و خیرین در پروژه‌های فرهنگی، آموزشی و زیربنایی، کیفیت زندگی مردم را ارتقا داده و از مهاجرت غیرضروری جلوگیری می‌کند.



وی در پایان تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی استان با هدف ایجاد زیرساخت‌های پایدار، ارتقای رفاه عمومی و ترویج فرهنگ مشارکت اجتماعی ادامه خواهد یافت و هیچ تلاشی برای تحقق این اهداف کوتاهی نخواهد شد.