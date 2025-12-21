بخش ویژه «پیامبر رحمت» به جشنواره نشریات دانشجویی «تیتر ۱۴» افزوده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، ششمین بخش ویژه تحت عنوان «پیامبر رحمت» با موضوع «بزرگداشت یک‌هزار و پانصدمین سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص)» به جشنواره «تیتر ۱۴» اضافه شد.

با توجه به نامگذاری سال ۱۴۴۷ هجری قمری به عنوان سال «یک‌هزار و پانصدمین سالروز ولادت پیامبر اعظم (ص)» و با هدف تأکید بر نقش پیامبر اسلام در ایجاد وحدت و گفت‌وگوی بین فرهنگی در جهان اسلام، بخش ویژه «رسول رحمت» در جشنواره تیتر ۱۴ گنجانده شد.

دکتر مسعود حبیبی، رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره تیتر ۱۴، این رویداد را فرصتی برای بزرگداشت شخصیت جهانی پیامبر اسلام و زمینه‌سازی وحدت، همگرایی و گفت‌وگوی بین‌فرهنگی در جهان اسلام دانست.

نامگذاری این سال در پنجاه‌ویکمین اجلاس شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی (OIC) در استانبول، با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران و به اتفاق آرا به تصویب رسید.

آثار ارسالی در این بخش در قالب‌های - رسانه برتر مکتوب / کلاسیک - رسانه برتر صوتی، چندرسانه‌ای و مجازی - اثر برتر مکتوب - اثر برتر تصویری دریافت می‌شوند.

چهاردهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی «تیتر ۱۴» با هدف تشویق و حمایت از تولیدات رسانه‌ای دانشجویان برگزار می‌شود و افزودن این بخش ویژه، بر غنای محتوایی این دوره از جشنواره می‌افزاید.

معاون فرهنگی، دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تصمیم شورای سیاستگذاری چهاردهمین جشنواره تیتر، مبنی بر تمدید مهلت جشنواره خبر داد و گفت: با توجه به استقبال دانشجویان از جشنواره و افزایش تعداد آثار در روزهای منتهی به پایان مهلت ارسال آثار و همچنین درخواست‌های متعدد جهت تمدید، تصمیم شورا بر این شد که مهلت دریافت آثار در جشنواره تیتر تا چهاردهم دی ماه تمدید شود.

همچنین از سوی شورای سیاستگذاری جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی، میزان جوایز چهاردهمین جشنواره ملی رسانه و نشریات دانشجویی تیتر ۱۴ اعلام شده است و دانشجویان می توانند با مراجعه به سایت دبیرخانه جشنواره تیتر ۱۴ جوایز بخش‌های اصلی و بخش‌های ویژه را مشاهده کنند.