آذربایجان غربی رنگ حماسه گرفت/همه آمده بودند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم ولایتمدار، مرزبان و غریور آذربایجان غربی دیروز با حضور پرخروش خود برگ زرینی در دفتر قطور انقلاب اسلامی رقم زدند تا ثابت کنند این خطه از کشور همواره پای آرمانهای والای انقلاب اسلامی، امام راحل و ولایت فقیه تاپای جان ایستاده است.

دیروز ۲۲ بهمن میادین اصلی، خیابانها و مسیرهای منتهی به محل اصلی راهپیمایی ۲۲ بهمن در جای جای شهرهای مرزی آذربایجان غربی مملو از جمعیتی بود که آمده بودند تا باردگیر با امام راحل، شهدا و رهبر معظم انقلاب تجدید بیعت کرده و مشت محکمی باشند بر دهان یاوه گویان و براستی این مهم را به زیبایی معنا کردند.