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۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۵

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با مهر مطرح کرد؛

غربال‌گری سرطان برای 25 درصد جمعیت اردبیل انجام شد

غربال‌گری سرطان برای 25 درصد جمعیت اردبیل انجام شد

اردبیل – رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: در راستای مبارزه با بیماری‌های غیر واگیر غربال‌گری سرطان برای 25 درصد از جمعیت این استان انجام شد.

قدرت اخوان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در قالب این طرح غربال‌گری میزان شیوع و احتمال ابتلا به سه سرطان شایع روده بزرگ، سینه و دهانه رحم انجام می‌شود.

وی افزود: وضعیت جسمی هر شهروند در این طرح ارزیابی شده و درصد احتمال ابتلا به این سه سرطان مورد بررسی قرار گرفته و به خود فرد اعلام می‌شود.

وی تأکید کرد: مشاوران بهداشت نکات ضروری بهداشتی از جمله عادات تغذیه را به فرد انتقال می‌دهند تا از احتمال ابتلا به سرطان کاسته شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان تأکید کرد: با وجود اینکه سامانه یکپارچه بهداشتی (سیب) تمامی جمعیت استان را تحت پوشش دارد اما تاکنون 25 درصد جمعیت در غربال‌گری سرطان مشارکت داده شدند.

اخوان اکبری با بیان اینکه سه سرطان ذکر شده جزو سرطان‌های شایع محسوب می‌شود، ادامه داد: طرح غربال‌گری تداوم داشته و تا پوشش کامل جمعیت استان اجرا می‌شود.

کد مطلب 4225504
محمد میرزایی ناطق

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