تیم قلعه نویی مقابل «ماشین گلزنی» قطری زانو زد

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: اگر ابطال سهمیه نفت تهران نبود، قطعا الان ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا حضور نداشت. این تیم که از سهمیه‌ای ناخواسته برای آسیایی شدن استفاده کرد در مرحله پلی آف این مسابقات هم به حریفی نسبتا ساده از کشور هند برخورد کرد و با یک پیروزی قاطع خانگی به مرحله گروهی این مسابقات رسید تا با سه تیم لوکوموتیو تاشکند، الوحده امارات و الدحیل قطر همگروه باشد. گروهی که در نگاه اول به نظر می‌رسد در مقایسه با سه گروه دیگر ساده‌تر باشد.

اما شاگردان قلعه نویی در نخستین گام خود در این مسابقات به مصاف یکی از قدرتمند ترین تیم های غرب آسیا رفت و در حالی که ابتدا با یک گل از این تیم پیش افتاده بود، در نهایت مغلوب خط حمله افسانه‌ای الدحیل این تیم ثروتمند عربی شد.

الدحیل تیم جدید التاسیسی است در سال ۲۰۰۹ فعالیت حرفه‌ای اش را با نام لخویا آغاز کرد و فصل گذشته نام آن به الدحیل تغییر یافت. الدحیل یکی از متمول ترین تیم های غرب آسیا است و چند ملیتی ترین تیم حاضر در لیگ قهرمانان آسیا می باشد.

آنها ستاره‌های زیادی در ترکیبشان دارند که بی‌تردید شاخص ترین آنها یوسف العربی است. مهاجم دو ملیتی مراکشی - فرانسوی که البته شب گذشته به ذوب آهن گل نزد، اما یکی از مهره‌های تاثیرگذار این تیم بود. این مهاجم در فصل جاری ۲۱ بار برای تیم باشگاهی‌اش گلزنی کرده تا از او با عنوان ماشین گلزنی یاد شود.

این مهاجم ۳۱ ساله با ۲۱ گل زده در صدر جدول گلزنان لیگ ستارگان قرار دارد. او خطرناک ترین مهاجم الدحیل بود اما تنها بازیکن خطرناک این تیم نبود. یوسف المساکنی کاپیتان و دیگر مهاجم خطرناک این تیم نیز با ۱۶ گل زده دومین گلزن برتر لیگ قطر است. این دو بازیکن روی هم با ۳۷ گل زده یک آمار رویایی از خود به جای گذاشته‌اند. از ۱۲ تیم حاضر در لیگ قطر، اگر الدحیل را فاکتور بگیریم تنها دو تیم السد و الریان از مجموع گل‌های زده این دو بازیکن بیشتر گل زده اند و تعداد گل های زده ۹ تیم دیگر از مجموع تعداد گل های این دو بازیکن کمتر است. یوسف العربی به تنهایی از ۶ تیم حاضر در این مسابقات بیشتر گل زده است.

«تی‌هی نام» با ۸ و «علی المعز» با ۶ گل دیگر گلزنان برتر این تیم هستند. همین بازیکن به همراه لوئیز جونیور هر یک با ۴ گل زده بهترین پاسور های این تیم محسوب می شوند.

الدحیل قاطعانه در صدر جدول لیگ ستارگان قطر قرار گرفته است. این تیم بدون شکست، با ۱۳ پیروزی و ۳ مساوی و کسب ۴۲ امتیاز صدرنشین لیگ ستارگان قطر است. آنها ۵۹ گل در ۱۶ بازی زده‌اند که این آماری بسیار جالب برای این تیم محسوب می شود. الدحیل در ساختار دفاعی هم عملکرد خوبی دارد و با ۲۰ گل خورده از این حیث تنها السد را جلوتر از خود می بیند.

الدحیل ۴ بازیکن خارجی و ۶ بازیکن ملی پوش دارد که این نشان دهنده دست باز جمال بلماضی، مربی ۴۱ ساله و فرانسوی این تیم برای استفاده از بازیکنان مورد نظر در ترکیب تیمش در هر بازی کاملا است.