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۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۳۳

در ادامه بررسی بودجه ۹۷ صورت گرفت؛

ارجاع «مقررات دریافت سود از حساب های سپرده دستگاه‌ها» به تلفیق

ارجاع «مقررات دریافت سود از حساب های سپرده دستگاه‌ها» به تلفیق

نمایندگان مجلس یک بند از لایحه بودجه سال ۹۷ را که به تعریف مقررات دریافت سود از حساب های سپرده دستگاه ها اختصاص دارد، برای بررسی و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق بودجه بازگرداندند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز، دو بند الحاقی دیگر از لایحه بودجه سال آینده کل کشور به دلیل وجود برخی ابهامات، برای بررسی و رفع اشکال به کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ ارجاع دادند.

نمایندگان بند الحاقی ۴ به تبصره ۱۲ را که دستگاه های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را از دریافت سود از حساب های سپرده کوتاه مدت و بلندمدت نزد بانک ها ممنوع می کنند، برای بررسی و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق بودجه بازگرداندند؛ مهمترین ارجاع این بند اختلاف نظر بر سر استثنا شدن برخی دستگاه ها همچون بانک ها، شرکت های بیمه دولتی و دانشگاه ها از حکم این بند اعلام شده است.

نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین بند الحاقی ۸ به تبصره ۱۲ را نیز برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق بودجه بازگرداندند؛ این بند به سازمان امور عشایری ایران اجازه می دهد که کلیه فروشگاه ها، انبارهای ذخیره علوفه و اراضی متعلق به این سازمان را که در اختیار شرکت های تعاونی عشایری است، با ضوابطی به فروش برساند.

این دو بند پس از رفع اشکال و اصلاح در کمیسیون تلفیق بودجه، مجدداً در صحن مجلس بررسی خواهد شد.

کد مطلب 4226134

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