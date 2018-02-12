به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز، دو بند الحاقی دیگر از لایحه بودجه سال آینده کل کشور به دلیل وجود برخی ابهامات، برای بررسی و رفع اشکال به کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ ارجاع دادند.

نمایندگان بند الحاقی ۴ به تبصره ۱۲ را که دستگاه های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را از دریافت سود از حساب های سپرده کوتاه مدت و بلندمدت نزد بانک ها ممنوع می کنند، برای بررسی و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق بودجه بازگرداندند؛ مهمترین ارجاع این بند اختلاف نظر بر سر استثنا شدن برخی دستگاه ها همچون بانک ها، شرکت های بیمه دولتی و دانشگاه ها از حکم این بند اعلام شده است.

نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین بند الحاقی ۸ به تبصره ۱۲ را نیز برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق بودجه بازگرداندند؛ این بند به سازمان امور عشایری ایران اجازه می دهد که کلیه فروشگاه ها، انبارهای ذخیره علوفه و اراضی متعلق به این سازمان را که در اختیار شرکت های تعاونی عشایری است، با ضوابطی به فروش برساند.

این دو بند پس از رفع اشکال و اصلاح در کمیسیون تلفیق بودجه، مجدداً در صحن مجلس بررسی خواهد شد.