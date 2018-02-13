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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۰۳

اطلاعیه فدراسیون فوتبال درباره اساسنامه این فدراسیون

اطلاعیه فدراسیون فوتبال درباره اساسنامه این فدراسیون

فدراسیون فوتبال درباره ارسال اساسنامه این فدراسیون به فیفا اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه فدراسیون فوتبال درباره اساسنامه این فدراسیون به شرح زیر است:

«اگرچه اساسنامه فدراسیون در دوران مدیریت قبلی فدراسیون به فیفا ارائه گردیده بوده است اما فدراسیون فعلی با هدف اطمینان بیشتر از مبانی قانونی فعالیت های خود و به موجب نامه رسمی  شماره ۲۶۱/۹۶/۰۵۴۳۲ مورخه ۲۰۱۷/۷/۲۳ مجدداَ ترجمه رسمی اساسنامه مذکور را به فیفا ارسال نموده و از فیفا درخواست کرده است تا هرگونه نظری در مورد آن دارد به فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران اعلام کند.

شایان ذکر است که تا امروز ۲۰۱۸/۲/۳  علیرغم گذشت بیش از ۶ ماه از ارسال این اساسنامه هیچگونه بازخورد منفی از فیفا واصل نشده  است.

بدیهی است در صورت وجود مغایرت بین اصول بنیادین مورد نظر فیفا با اساسنامه ارسالی قطعا فیفا تذکرات خود را در این مدت زمان طولانی اعلام می نمود.»

کد مطلب 4226391

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