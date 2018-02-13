عملکرد مدیریت شهری در زلزله های اخیر/تعیین استان های معین

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال مرادی با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: هیچ کشوری از عوارض و سوانح طبیعی مصون نبوده و آمادگی برای کاهش تلفات انسانی و آسیبهای فیزیکی از ضروریات میباشد و بر همین اساس کارگروه مدیران ستاد مدیریت بحران به موضوع ارتقاء سطح آگاهی، آمادگی و افزایش توانمندیهای مدیران شهری، کاهش آسیبهای احتمالی حوادث و سوانح طبیعی خواهد پرداخت.

مرادی با اشاره به محدودیت امکانات و زیرساختهای شهری کلانشهرها، بررسی دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور در خصوص مدیریت بحران را از موضوعات مورد بحث در جلسه ذکر کرد و گفت: براساس این دستورالعمل، طرح تعیین استانهای معین برای هر یک از مناطق تهران و چگونگی همکاریهای بین بخشی و اجرایی شدن آن در شرایط بحران، نحوه مدیریت و فرماندهی در زمان وقوع حادثه مورد بحث و تصمیمگیری مدیران و کارشناسان قرار خواهد گرفت.

وی افزود: با توجه به زلزله های اخیر در غرب کشور بهره مندی از تجارب و آموخته های شهرداریهای کرمانشاه، کرمان و تهران، بررسی امکانات نقاط ضعف و قوت، میزان آمادگی و چگونگی خدمات-رسانی مدیریت شهری برای نشست مدیران کارگروه ستاد مدیریت بحران حائز اهمیت خواهد بود.

مدیر دبیرخانه کلانشهرهای کشور با اشاره به بررسی آخرین وضعیت لایحه مدیریت بحران در مجلس شورای اسلامی، ایجاد تعامل و همگن سازی را از مهمترین اهداف این نشست برشمرد و اظهار امیدواری کرد: با انتقال تجارب استانها بتوانیم در مسیر ارائه خدمات به هموطنان در شرایط اضطرار بیش از پیش موفق عمل نماییم.

گفتنی است شانزدهمین نشست مدیران بحران شهرداریهای کلانشهرها بیست و پنجم بهمن ماه جاری به میزبانی ستاد مدیریت بحران شهرداری تهران برگزار خواهد شد.