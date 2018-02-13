روحانی به هند سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز آف ایندیا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پنجشنبه (۲۶ بهمن) در سفری ۳ روزه به هند سفر می کند.

گفته می شود که «نارندرا مودی» نخست وزیر هند در سفر سال گذشته خود به ایران، از رئیس جمهوری برای سفر به این کشور دعوت به عمل آورده است.

افزون بر این پایگاه خبری «هندو بیزینس لاین» با اشاره به اینکه این اولین سفر روحانی به هند پس از روی کار آمدن وی در مرداد ۱۳۹۲ است، نوشت: این سفر در شرایطی انجام می شود که تهدیدهای «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا برای اعمال تحریم های جدید تجاری بر ایران و خروج از برجام ادامه دارد.

پایگاه خبری مذکور نوشت: هند برای تقویت روابط خود با کشورهای غرب آسیا و تأمین نیازهای انرژی خود به تهران چشم دوخته است.

همچنین در جریان سفر نارندرا مودی، نخست وزیر هند به ایران در خرداد ماه سال ۹۵ طرفین تفاهمنامه ای به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار برای توسعه بندر «چابهار» امضا کردند این توافق همچنین شامل سرمایه گذاری برای احداث خط آهن به زاهدان نیز می شود.

لازم به ذکر است که بازدید مودی از ایران اولین دیدار یک نخست وزیر هند از کشورمان در ۱۵ سال گذشته بود. ایران، هند و افغانستان توافقنامه سه جانبه ای برای احداث یک کریدور حمل و نقل بین المللی در چابهار امضا کرده اند. هند برنامه های گسترده ای برای راه اندازی واحدهای تولیدی در بخش هایی نظیر تولید کود، صنایع پتروشیمی و متالوژی در منطقه آزاد اقتصادی چابهار دارد.

بر اساس گزارش منابع مختلف، هند برنامه هایی نه تنها برای توسعه این بندر بلکه برای توسعه ارتباط خود با آسیای مرکزی دارد که هدف از اجرای آنها، اتصال بنادر غربی هند به اروپا از طریق ایران است.

با وجود این که امکان اعمال دور تازه ای از تحریم ها علیه ایران از سوی آمریکا کم نیست اما هند تصمیم گرفته است وارد پروژه های زیرساختی بزرگ ایران شود.

ایران سومین تأمین کننده نفت هند به حساب می آید. هند از فروردین امسال تا مهر سال آینده بیش از ۵ میلیون بشکه نفت از ایران خریداری کرده است. با توجه به افت شدید خرید نفت از ایران بین سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ به دلیل تحریم های غرب، در حال حاضر میزان خرید نفت هند به طور دائم در حال افزایش است.

گفتگو درباره توسعه میادین گازی «فرزاد بی» نیز از دیگر مسائل مطرح شده بین سران دو کشور خواهد بود.