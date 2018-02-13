کشف سلاح های اسرائیلی در حومه دیر الزور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، یک منبع نظامی سوری اعلام کرد که نیروهای یگان وابسته به ارتش در جریان بازرسی مناطق آزاد شده از دست گروه تروریستی داعش در حومه دیر الزور سلاح های اسرائیلی کشف و ضبط کردند.

پیشتر نیز یگانهای ارتش سوریه هنگام پاکسازی شهر المیادین در جنوب شرق دیرالزور، مقادیر زیادی سلاح های اسرائیلی کشف کرده بودند.

این منبع نظامی تاکید کرد که نیروهای سوری تعداد زیادی از تجهیزات نظامی از جمله خمپاره، تانک و مین که برخی از آنها اسرائیلی هستند در روستاهای «السیال» و «حسرات» واقع در حومه شرقی شهر بوکمال در حومه جنوب شرقی دیر الزور کشف و ضبط کردند.